09:12, 13 Ocak 2017 Cuma

Kayseri saldırısında 20 kişi daha tutuklandı





Kayseri saldırısı ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan ve dün adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan 20'si tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araç saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına bulunan ve dün adliyeye sevk edilen 23 zanlı ile terör saldırısıyla ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan 3 kişinin adliye süreci tamamlandı. Savcının tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği zanlılardan Kenan Ç, Ekrem U, Ümit K, Hüseyin P, Mehmet Y, Mehmet A, Barış K, Murat T, Serkan A, H. İbrahim K, Hamit E, Hasan E. Fahri D, İ.H.Y. ve Ahmet K. tutuklandı. Elzem Ş. ile Mehmet E. serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 1. Komando Tugay Komutanlığında askerliklerini yapan er ve erbaşlar Abdurrahman Ç, Semih A, Bilal U, Bedri Ö. ve Ahmet A. akşam saatlerinde tutuklanmıştı. Böylece, adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan 20'si tutuklanmış oldu.

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