09:53, 13 Ocak 2017 Cuma

41 DEAŞ üyesi öldürüldü





TSK, Fırat Kalkanı operasyonunda 41 DEAŞ üyesini etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden ve 143 günü geride kalan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, DEAŞ'a ait 177 hedef imha edildi, düzenlenen kara ve hava harekatlarında 41 terörist etkisiz hale getirildi.

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