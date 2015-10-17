Venezuela'dan THY uçaklarına ekonomik jet yakıtı

Venezuela havalimanlarını kullanan Türk Hava Yolları (THY) filosuna ait uçaklara, ekonomik ve rekabetçi şartlarda jet yakıtı ikmal edilecek.
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Petrol ve Madencilik Bakanlığı arasındaki tamamlayıcı anlaşma, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Türkiye adına Turkish Petroleum International Company, Venezuela'daki rafineriden sağlanacak petrokoku rekabetçi bir fiyatla pazarlayıp satabilecek. Bu satıştan sağlanacak finansmanla Venezuela'daki mevcut liman ve taşıma sistemi iyileştirilecek.
Venezuela devlet petrol ve doğalgaz şirketi iki ülke arasındaki petrokok projesinin yatırım süresi boyunca ve sonrasında gerekli finansal garantileri sağlayacak.
Ortak enerji stratejileri doğrultusunda Türkiye'de, Akdeniz havzasına yönelik petrol depolama tesislerinin kurulması için fizibilite çalışmalarına başlanacak.
Venezuela havalimanlarını kullanan THY filosuna ait uçaklara, ekonomik ve rekabetçi şartlarda jet yakıtı ikmal edilecek.
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Venezuela havalimanlarını kullanan THY filosuna ait uçaklara ekonomik ve rekabetçi şartlarda jet yakıtı ikmal edilecek
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