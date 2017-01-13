10:13, 13 Ocak 2017 Cuma

ABD Meclis Başkanı'ndan Putin'e tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan, "Rusya'nın tehditkar bir adam tarafından yönetilen küresel bir tehdit olduğunu" savunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABD'nin menfaatlerine engel olmakla suçladı.

Ryan, CNN televizyonunun canlı yayınında Amerikan kamuoyunun gündeminden düşmeyen Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine yönelik iddialarla ilgili soruları yanıtladı.

Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna 20 Ocak'ta oturmaya hazırlanan ve Rusya ile iyi ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak istediğini söyleyen Donald Trump ile bazı konularda farklı düşündüklerini ifade eden Ryan, "Rusya, tehditkar bir adam tarafından yönetilen küresel bir tehdit. Vladimir Putin ile ortak çıkarları paylaşmıyoruz, bizim çıkarlarımıza engel oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"YABANCI BİR DEVLETİN BAŞKA BİR ÜLKENİN SEÇİMLERİNE BURNUNU SOKMASI YANLIŞ"

Rusya'nın komşu ülkelerde ihlallerde bulunduğunu, demokratik olmadığını ve diğer ülkelerin demokrasilerine müdahale etmeye çalıştığını savunan Ryan, "Yabancı bir devletin başka bir ülkenin seçimlerine burnunu sokması yanlış." diye konuştu.

Ryan, Rusya'ya karşı daha sert bir tutum alınması ve daha güçlü yaptırımlar uygulanması gerektiğini ifade etti.

"TWEET ATMAYA DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM, ALIŞILMADIK BİR BAŞKAN OLACAK"

Trump'ın aktif olarak kullandığı Twitter'dan yaptığı açıklamalarla ilgili de değerlendirmede bulunan Ryan, Trump'ın Beyaz Saray'da Twitter kullanmayı bırakacağını düşünmediğini belirtti.

Ryan, "(Trump'ın) Tweet atmaya devam edeceğini düşünüyorum, belki tweetlerinde biraz daha ölçülü olacaktır ama tabii ki bu göreceli. Alışılmadık bir başkan olacak." dedi.