Çıldır Gölü üzerinde drift

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hava sıcaklığının sıfırın altında 34 derecelere kadar düştüğü Ardahan'da bazı sürücüler, donan Çıldır Gölü'nün üzerinde drift yaptı.
Kasım ayından bu yana etkili olan kar yağışının ardından, bölgenin en soğuk ili olan kentte, sıcaklık gece saatlerinde yer yer sıfırın altında 34 dereceye kadar düştü.
Uzun süren soğuklar nedeniyle Çıldır Gölü'nün yüzeyi de tamamen dondu. Yer yer 70 santimetreye varan buz kalınlığını fırsat bilen bazı sürücüler, karla kaplı buz üzerinde drift yaptı. Risk almak istemeyenler ise gölün yüzeyinde sadece araba sürmeyi tercih etti.
Drift yapanlardan Deniz Özer, Çıldır Gölü'nün farklı bir yer olduğunu belirterek "Burada sürüş yapmak da güzel, drift yapmak da güzel. Buzun üzerinde çok kar olduğu için istenilen manevra yapılamıyor ancak her şeye rağmen güzel." dedi.
Babası ile birlikte drift yapan 7 yaşındaki Enes Özer de bu keyfi defalarca yaşamak istediğini söyledi.
Yetkililer ise buz kalınlığından dolayı kıyılarda risk olmadığı ancak gölün ortalarına doğru buzun inceldiği ve bunun risk taşıdığı uyarısında bulundu.
Ardahan'da buz kalınlığı 70 santimetreye ulaşan Çıldır Gölü'nün üzerinde bazı sürücüler drift yaptı
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