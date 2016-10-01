10:41, 13 Ocak 2017 Cuma

John Kerry son kez Vietnam'da





ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, son resmi ziyaretini Vietnam'a yapıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Barack Obama hükümetinin görev süresinin dolmasına sayılı günler kala Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye gelen Kerry, Başbakan Nguyen Xuan Phuc ve Dışişleri Bakanı vekili Bui Thanh Son ile görüştü. Kerry'nin yarın da Vietnam Savaşı sırasında görevinin büyük bir kısmını yaptığı Ca Mau kentini ziyaret etmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Kerry, Vietnam ziyaretinin ardından Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre'ye gidecek. VİETNAM'A SON ZİYARETİ Yerel medya, Kerry'nin Vietnam'a yaptığı son ziyarette ikili ilişkiler açısından önemli bir ilerleme beklenmediğini yazdı. Kerry, 2015'te ABD ve Vietnam arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin 20. yıl dönümü kapsamında Vietnam'ı ziyaret etmiş, Vietnamlı mevkidaşı Pham Binh Minh ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasında birçok alanda ilerleyen ilişkileri övmüştü. Dışişleri Bakanı Kerry, Vietnam Savaşı sırasında ABD Deniz Kuvvetlerinde görev yapmıştı.

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