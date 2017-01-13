Mülteciye tekme atan kameramana ceza

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Macaristan’ın Sırbistan sınırı yakınlarında kucağında çocuğunu taşıyan bir mülteciye çelme taktığı görüntünün yayılmasıyla dünyanın gündemine oturan kameraman Petra László hakkındaki yargı süreci sonuçlandı.
Kendini koruduğunu öne süren László’nun savunmasını kabul etmeyen Macar yargısı, kameramanın davranışlarıyla toplumsal kuralları çiğnediğini vurguladı. Bu nedenle László; 3 yıl boyunca denetimli serbestlik altında olacak.
László, 2015 yılında Röszke kentinde polis çemberinden kaçmaya çalışan iki mülteciye tekme atmıştı. Kameraman ayrıca kucağında çocuğunu taşıyan bir mülteciye de çelme takarak düşmelerine sebep olmuştu. O anların görüntü kaydının yayılması ise tüm dünyada infiale yol açtı. Çok korktuğunu ve kendini savunduğunu iddia eden kameraman daha sonra çalıştığı N1TV tarafından işten çıkarılmıştı. László ayrıca kendisine karşı bir nefret kampanyası başlatıldığından da şikayetçi…
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