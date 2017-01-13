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El Salvador'da 2015'ten bu yana bir ilk yaşandı
El Salvador'da 2015'ten bu yana bir ilk yaşandı

Dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında sayılan El Salvador'da, son iki yılda ilk kez cinayetsiz bir gün yaşandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çete savaşları nedeniyle dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında sayılan El Salvador, son iki yılda ilk kez cinayetsiz bir gün geçirdi.

Polis Şefi Howard Cotto,  yaptığı basın açıklamasında, uzun bir aradan sonra dün El Salvador'un ilk kez herhangi bir cinayet olayının rapor edilmediği bir gün geçirdiğini söyledi.

Kayıtlara göre, Orta Amerika ülkesi, en son 22 Ocak 2015'te cinayetsiz bir gün geçirmişti. Geçen yıl, ülkede günde ortalama 14,4 cinayet işlendiği kayıtlara geçmişti. 

Dünyanın savaş yaşanmayan ulusları arasında en tehlikeli  ülkesi olan El Salvador'da, 2015'te de her 100 bin kişiden 104 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Geçen yıl cinayetler yüzde 20 oranında azalmasına karşın El Salvador, dünyanın en tehlikeli ulusları arasındaki yerini koruyor.



İlgili Konular El Salvador
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