11:15, 13 Ocak 2017 Cuma

Fransa iki yılda bin 798 DEAŞ hedefini imha etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrik Steiger, ülkesine ait savaş uçaklarının DEAŞ hedeflerine yönelik saldırılarının 2016'da bir önceki yıla oranla yaklaşık iki misli arttığını bildirdi.

Fransız sözcü, haftalık basın toplantısında, savaş uçaklarının DEAŞ hedeflerine yaptığı saldırılarla ilgili bilgi verdi.

Steiger, "Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Charles de Gaulle Uçak Gemisinden havalanan uçaklarımız, DEAŞ hedeflerine 684 kez saldırı düzenledi. Savaş uçaklarımız, DEAŞ hedeflerine 2015'te 362 kez saldırı düzenlemişti. Bu da yaklaşık yüzde 90 civarında bir artışa tekabül ediyor." dedi.

Fransız sözcü, hava saldırıları sayısındaki artışın Cumhurbaşkanı François Hollande'ın DEAŞ ile mücadeledeki kararlılığını ve Irak ordusuna karadaki mücadelesinde verilen desteği de gösterdiğini ifade etti.

Fransız savaş uçaklarının, koalisyon güçlerinin DEAŞ'a yönelik düzenlediği hava saldırıları içindeki payının yüzde 5 olduğunu hatırlatan Fransız sözcü, keşif, takip ve bombardıman uçakları ile birlikte Fransız uçaklarının DEAŞ yönelik 2 bin 900 uçuş gerçekleştirdiğini kaydetti.

Fransız sözcü, ülkesine ait savaş uçaklarını 2014 yılından bu yana DEAŞ'e ait bin 798 hedefi imha ettiğini sözlerine ekledi.

Geçen yıl sonu Irak'a topçu bataryası yerleştiren Fransa'nın, ayrıca 4 bin Irak askerine eğitim verdiği biliniyor.