11:25, 13 Ocak 2017 Cuma

Amazon'dan Hindistan'a paspas özrü





Amazon, internet sitesinde satışa sunulan Hindistan bayraklı paspastan dolayı Hindistan'dan özür diledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi E-ticaret şirketi Amazon, Kanada'da internet sitesinde satışa sunulan Hindistan bayraklı paspastan dolayı Hindistan'dan özür diledi. BBC'nin haberine göre, Amazon'un Hindistan Genel Müdür Yardımcısı Amit Agarwal bu ürünleri Amazon'un değil üçüncü taraf bir şirketin Kanada sitesine koyduğunu kaydederek, şirketin yaşanan olaydan ötürü üzüntü duyduğunu ifade etti. Agarwal, firmanın Hindistan yasa ve geleneklerine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Amazon olarak hiçbir zaman Hindistan'ın hassasiyetlerini rencide etmeyi düşünmedik." dedi. Dün Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Amazon'un Kanada'da satışa sunduğu ve üzerinde Hindistan bayrağının yer aldığı paspas için özür dilemesini istemişti.

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