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14:43, 13 Ocak 2017 Cuma
Asya
11:28, 13 Ocak 2017 Cuma

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Çin'den Trump'a savaş tehditi!
Çin'den Trump'a savaş tehditi!

Çin, Donal Trump başkanlığındaki yeni ABD yönetiminin kendilerini Güney Çin Denizi'ne erişmekten alıkoymamaları konusunda ciddi bir uyarıda bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin, göreve gelecek yeni ABD yönetiminin kendilerini Güney Çin Denizine erişmekten alıkoymayı denemesi durumunda "askeri çatışmaya hazırlıklı olması gerektiği" uyarısında bulundu.

Ülkedeki resmi yayın organlarından "Global Times" gazetesinin bugünkü başyazısında, ABD'de 20 Ocak'ta görevi Barack Obamadan devralacak Donald Trump'ın kabinesinde Dışişleri Bakanı adayı olan Rex Tillerson'ın "Çinin, Güney Çin Denizindeki adalara erişimini engellemeliyiz." sözlerine sert tepki gösterildi.

Tillersonun "Senatörlerin desteğini kazanmak için Çine karşı sert bir tutum takınıyor gözüktüğü" savunulan başyazıda, "Çinin mevcut ordu gücü ve bu konudaki hazırlığı göz önünde bulundurulduğunda, gelecek Washington yönetimi, büyük ölçekli bir savaşı göze almadığı sürece Çinin Güney Çin Denizindeki adalara erişimini engelleme konusunda başarıya ulaşamayacaktır." ifadesine yer verildi.

"BU KALKIŞMA APTALLIK"

Başyazıda, "Trump ve ekibi, göreve geldikten sonra böyle bir planları varsa askeri çatışmaya hazırlıklı olmalı. Aksi durumda böyle bir kalkışma aptallık olur." yorumu da yer aldı.

Çinli yetkililer, ABD başkanlığına seçilen Donald Trumpın geçen ay diplomatik teamüllere aykırı olarak Tayvan lideriyle doğrudan telefon görüşmesi yapmasına da tepki göstermişti.

Çin, Trumpın, ABDnin 1979 yılından bu yana Pekin yönetimini Çin halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıma yönünde izlediği politikayı eleştirmesinden kaygı duyulduğunun Altını çizmişti.
"İntikam" uyarısı yapılmıştı

Global Times gazetesi, hafta sonu yayımladığı başyazıda da "Trumpın görevi devraldıktan sonra Tek Çin Politikasını reddetmesi halinde Çin halkının, Pekin yönetiminden intikam alınması talebinde bulunacağı" uyarısını yapmıştı.

Milliyetçi bir gazeteci kadrosundan oluşan gazete, doğrudan Çin Komünist Partisine (ÇKP) bağlı yayın yapıyor.

Güney Çin Denizinde oluşturduğu yapay adalar üzerine hava üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yeraltı kaynakları açısından zengin Güney Çin Denizinde başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezyanın da aralarında bulunduğu bölge ülkeleriyle egemenlik tartışmaları yaşıyor. Bölge üzerinden yapılan gemi taşımacılığıyla dünya genelinde her yıl yaklaşık 5 trilyon dolarlık ticaret gerçekleşiyor.

Çin Devlet Konseyince, önceki gün yayımlanan raporda "Güney Çin Denizindeki egemenlik haklarını ihlale yönelik provokatif eylemlere gereken cevabın verileceği" açıklanmıştı.

Pekin hükümeti, Güney Çin Denizinde yaklaşık üç milyon kilometrekare büyüklüğündeki bölgenin yüzde 80i üzerinde hak iddia ediyor. Pekin, bu iddiasını 1940lardan kalma bir haritaya dayandırıyor.
Tahkim mahkemesi, Çin aleyhine karar vermişti

Filipinler, Pekin yönetimi ile yaşadığı ihtilaflar sonucu geçen yıl konuyu Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesine taşımıştı. Hollandanın Lahey kentindeki mahkeme, "Çinin Güney Çin Denizindeki egemenlik iddiasının hukuka aykırı olduğuna" hükmetmişti. Pekin bu kararı "tanımadığını" açıklamış, ABD yönetimi ise mahkemeden çıkan sonucu, meselenin barışçıl çözümü adına "önemli bir katkı" olarak nitelendirmişti.

Obama yönetimi, ihtilaflı Güney Çin Denizinin, seyrüsefer özgürlüğü olan uluslararası sulara dahil olduğunu ileri sürerek, bölgeye askeri unsurlar gönderiyordu. ABD yetkilileri, tartışmalı sulardaki yapay adalarda tesisler inşa eden Çine "uluslararası hukuku ihlal ederek bölgeyi askerileştirdiği" suçlamasında bulunmuştu.



İlgili Konular çin abd
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