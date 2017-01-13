11:35, 13 Ocak 2017 Cuma

Myanmar'da saldırı: 2 ölü





Myanmar Ordusu ve TNLA, 2 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıdan birbirlerini sorumlu tuttu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Myanmar'ın Şan eyaletinde Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun (TNLA) Myanmar ordusuna ait karakollara ağır silahlarla saldırdığı bildirildi. Myanmar Ordusu Başkomutanlık Ofisinden yapılan açıklamada, TNLA'nın Şan'a bağlı Nam Hsan ilçesindeki karakollara çarşamba günü ağır silahlarla saldırdığı belirtildi. Açıklamada, saldırı sonucu bölgedeki bir köyde biri çocuk iki sivilin hayatını kaybettiği, üçü kadın sekiz kişinin yaralandığı kaydedildi. Öte yandan TNLA Sözcüsü Ta Aik Kyaw, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun 12 Ocak Ta'ang Devrim Gününü kutlamak için toplanan kişilere ateş açtığını söyledi. Sözcü, TNLA'nın bölgede hakim olduğu yerlere ordunun saldırmasına misilleme olarak ordu üslerine saldırdıklarını belirterek, "Ordu bizi sivillerin ölümüyle suçladı. Bu komik ve saçma." dedi. Nam Hsan'da saldırının ardından devlet dairelerinin, okulların veya dükkanların kapalı olduğu öğrenildi. Myanmar'da Ta'an Ulusal Kurtuluş Ordusu (TNLA), Kaçin Bağımsızlık Ordusu (KIA), Myanmar Ulusal Demokratik İttifakı Ordusu (MNDAA) ve Arakan Ordusu (AA) Kuzey İttifakı grubunu oluşturuyor.

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