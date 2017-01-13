11:41, 13 Ocak 2017 Cuma

Harran'a 1 milyon zeytin fidanı





Sosyal koruma amaçlı tarım projesi kapsamında, Harran Ovasına 1 milyon zeytin fidanı dikilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce uygulanması planlanan 'sosyal koruma amaçlı tarım projesi' çerçevesinde, Şanlıurfa Harran Ovasına 1 milyon zeytin fidanı dikilmesi hedefleniyor. Sosyal koruma amaçlı tarım projesinin olumlu sonuçlanması durumunda Harran Ovası’na 1 milyon zeytin fidanı dikilecek. Proje ile hem Harran halkına hem de bölgede bulunan Suriyeli mültecilere istihdam yaratılması hedefleniyor.

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