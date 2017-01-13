11:53, 13 Ocak 2017 Cuma

Orhan Okay vefat etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mehmet Kaplan ve Nurettin Topçu'nun talebesi, Türkiye'de Yeni Türk Edebiyatı denilince akla gelen ilk isimlerden, yüzlerce talebe yetiştiren Prof. Dr. Orhan Okay Hoca, bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Orhan Okay kimdir?

1931 yılında İstanbul'da doğdu. Vefa Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'nun Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu (1955). Artvin ve Diyarbakır liselerinde öğretmenlik yaptı. 1959'da Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'ne asistan olarak girdi. 1962'de Yeni Türk Edebiyatı doktoru, 1975'te doçent, 1988'de profesör oldu. 36 yıl çalıştığı Erzurum'dan 1994'te ayrılarak Sakarya Üniversitesi'ne geçti. 1996'da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Eserleri: Sanat ve Hayat, Abdülhak Hamid'in Romantizmi, İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti Beşir Fuad, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi, Şeyh Galip-Hüsn ü Aşk, Sanat ve Edebiyat Yazıları, Mehmed Akif, Necip Fazıl Kısakürek, Kültür ve Edebiyat Dünyamızdan, Konuşmalar.

Dünyabizim'de Orhan Okay Hoca ile ilgili ve kitaplarına dair yazı ve söyleşilere, Dünyabizim Asiklopedisi'nde Orhan Okay maddesinden laşabilirsiniz: http://www.dunyabizim.com/2885/orhan-okay/tags