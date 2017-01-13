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Özel okullara güvenlik kamerası zorunluluğu getirildi
Özel okullara güvenlik kamerası zorunluluğu getirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeye göre, özel okulların güvenliğini arttırmak amacıyla bahçe giriş ve bina kapıları öncelikli olmak üzere görüntü kayıtlarını depolayacak güvenlik kamera sistemi kurulması zorunluluğu getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni düzenlemeye göre, özel okulların güvenliğini arttırmak amacıyla bahçe giriş ve bina kapıları öncelikli olmak üzere görüntü kayıtlarını depolayacak güvenlik kamera sistemi kurulması zorunluluğu getirildi.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, AA muhabirine, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan "Özel Öğreti̇m Kurumları Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k" hakkında açıklamalarda bulundu.

6764 sayılı Kanun'un ardından Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de revizyona gidildiğini dile getiren Şamlıoğlu, yeni yönetmelikte kanun değişikliğinin yanı sıra sektörün talepleri ve Bakanlığın ihtiyaçlarının da dikkate alındığını ifade etti.

Şamlıoğlu, yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hazırladığımız yönetmelik ile özel öğretim sistemimizde oldukça önemli ve köklü değişiklikler öngörüyoruz. Çalışmalarımıza, ceza sisteminde revizyona giden kanun değişikliğini yönetmeliğimize uyarlayarak başladık. Bu çerçevede, idari para cezalarının usul ve esaslarını belirledik, uygulamayı somutlaştırdık.

Benzer şekilde izinsiz eğitim yapılan yerler ile bünyesinde yabancı sermaye bulunan kurucu şirketlere ilişkin yaptırımları kaleme aldık. Diğer yandan sektörden gelen talepleri de değerlendirerek eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verme olanağı getirdik. Böylelikle ekonomik dara düşmüş kurumlarımıza kendilerini toparlamaları için süre vererek kapanmalarının önüne geçmeyi hedefledik."

Yeni düzenleme ile sektörden gelen talepler doğrultusunda, öncesinde sadece hazırlık sınıfı bulunan özel anadolu liseleri için kurum adı olarak verilen "kolej" ibaresini diğer okul türlerinin de kullanabilmesinin önünün açıldığını bildiren Şamlıoğlu, "Özel okullarımızın güvenliğini arttırmak amacıyla bahçe giriş ve bina kapıları öncelikli olmak üzere en az 15 gün süreyle görüntü kayıtlarını depolayacak güvenlik kamera sistemi kurulmasını mecburi tuttuk. Güvenlik kameralarının 1 Ağustos 2017'ye kadar kullanıma hazır hale getirilmesi gerekiyor." dedi.

Şamlıoğlu, "Yeni düzenlemede, Anayasamız başta olmak üzere, taraf olduğumuz Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nun bir gereği olarak, kurumların reklam ve ilanlarında öğrenci resimleri ve isimleri ile öğrenci başarı durum bilgilerinin kullanılamayacağını öngördük. Bazı kurum türlerimizde kurucu ve kurucu temsilcisi olmak için mezuniyet ve yıl şartı getirdik. Bu sayede özel öğretim kurumu açmayı sadece ticari bir iş olarak gören zihniyet yapısının ortaya çıkardığı kalite ve nitelik sorununu bertaraf etmeye çalıştık." değerlendirmesini yaptı.

Genel Müdür Şamlıoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından MEB'e devredilen ve yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) veren özel mesleki yeterlilik kurslarına ilişkin düzenlemelerin de yeni yönetmelikte yer aldığını söyledi.

Yeni düzenleme ile özel öğretim kurumunun ortakları arasında yabancı uyruklu ortaklar, bunlar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de ortakları arasında yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi ya da kişiler bulunduğunun denetleme sonucunda tespiti halinde idari para cezası verilebileceği hükmünün getirildiğine dikkat çeken Şamlıoğlu, kurucunun, verilen süre içinde yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi ortaklığını sonlandırmadığının ya da kurumda ikinci kez yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiliğin bulunduğunun tespit edilmesi halinde, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edileceğini söyledi.

Şamlıoğlu, yeni mevzuat ile ayrıca en geç 4 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere kurum açma izinleri düzenlenmeyen özel öğretim kurumları hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanacağı yönündeki kanun maddesinin de yönetmelikte yer aldığını dile getirdi.

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

Genel Müdür Şamlıoğlu, yeni yönetmelikte engellilerin erişebilirliğine ilişkin hükümlerin öngörüldüğünü belirterek, "Bu çerçevede binanın zemin katında bölümleri bulunan özel okullar haricindeki diğer özel öğretim kurumlarımızı, engelliler için ders yapılan bölümler ve diğer ihtiyaçlara ilişkin hizmetlerin bu katta verilmesi halinde asansör ve engelli erişimine ilişkin diğer yükümlülüklerden muaf tuttuk. Yine kurumun kullanmayacağını beyan ettiği ya da henüz hazır olmayan kat veya bölümler için de erişilebilirlik şartlarını kolaylaştırdık." bilgilerini paylaştı.

Şamlıoğlu, özel mesleki ve teknik anadolu liselerinin sağlık alanlarına, 9'uncu sınıfta sürekli, 10'uncu sınıfta ise eylül ayı sonuna kadar diğer ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılabileceği hükmünün de getirildiğini bildirdi.

ÖZEL OKULLARDA ÜRETİM YAPILACAK

Kanunla özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde yapılabilmesine imkan tanınan üretim faaliyetinin kapsamını belirlediklerinin altını çizen Şamlıoğlu, "Özel mesleki ve teknik anadolu liseleri, öğrenci ve personelinin mesleki kazanımlarının üretim içinde gelişimi, ülke sanayisine katkı, atölye teçhizat ve donatılarının aktif kullanılması maksadıyla üretim faaliyetlerinde bulunabilecekler. Üretim faaliyetlerinde bulunacak olan okullar taleplerini milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığa bildirecek. Bakanlığın uygun gördüğü okullarda üretim faaliyetleri yapılabilecek." dedi.

Yeni düzenleme ile okul öncesi eğitim kurumlarında görevli öğretmen ve uzman öğreticilerin haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20 saat olmak üzere 40 saate kadar ders okutabilmesine imkan verildiğini aktaran Şamlıoğlu, "Açıköğretim kurslarına farklı seviyedeki öğrenci kayıtlarının önlenmesi için bu kurslara kayıt olacak kişilerden açıköğretim programına kayıtlı olduğuna dair öğrenim belgesi istenmesini uygun gördük." dedi.



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