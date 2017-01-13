12:04, 13 Ocak 2017 Cuma

Haradinay'dan Fransa'ya tutuklanma tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sırbistan Savaş Suçları Savcılığı’nın iddiaları sebebiyle Fransa'da gözaltına alınan Ramush Haradinaj, kendi aleyhine olan tüm bu sürecin Sırbistan’ın bir siyasi oyununu teşkil ettiğini söyledi.

Fransız mahkemesinin kararı açıklamasından kısa bir süre sonra “Amerika’nın Sesi”ne konuşan Kosova AAK Başkanı Ramush Haradinaj, kendi aleyhine olan tüm bu sürecin Sırbistan’ın bir siyasi oyununu teşkil ettiğini söyledi.

Sırbistan Savaş Suçları Savcılığı’nın kendisinin aleyhine sunduğu yeni deliller hakkında bilgisinin olup olmadığı sorusu üzerine Ramush Haradinaj şunları dedi:

“Benim vakamla ilgili Lahey Mahkemesi’ndeki yargı süreçleri 2005 yılında başlamıştır. Dün geceki değiştirilmiş iddianame 2011 yılında yürürlüğe girmiştir. Demek ki 1999 yılından 2011 yılına kadar Sırbistan veya herhangi diğer bir ülke herhangi bir delile sahip olsaydı, bu delillerin görüşülmesi mümkündü. Yalnız Sırbistan değil, diğer herhangi bir ülke de benimle ilgili mahkemeye delil veya bilgi takdim etmeyi bırakmadı. Görüşülen tüm bu deliller, mahkeme tarafından suçsuz ilan edilmem sonucunu getirdi. Şimdi bu, Belgrat’ın sadece bir siyasi oyunudur. Maalesef Fransa’nın da desteklemiş olduğu bir siyasi oyundur.”