12:17, 13 Ocak 2017 Cuma

Tayland Kralı'nın anayasa değişikliği talebi kabul edildi





Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un yurt dışına çıktığında saltanat naibi ataması gerektiğine dair düzenlemenin değiştirilmesine dair talebi kabul edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un saltanat naipliğiyle ilgili anayasa değişikliği talebi, Ulusal Yasama Meclisinde kabul edildi. Anayasa Tasarı Komitesi, Kral Maha Vajiralongkorn'un cunta yönetiminin hazırladığı anayasa tasarısında yer alan ve kral yurt dışına çıktığında saltanat naibi ataması gerektiğine dair düzenlemenin değiştirilmesine dair talebini kabul etti. Kral'ın yeni anayasada naip atama hususunun kendi iradesine bırakılması talebi, Ulusal Yasama Meclisinde 228 oyla kabul edildi. Oylamada ret oyu çıkmadı. Babasının vefatının ardından geçen yıl ekim ayında Tayland tahtına oturan 64 yaşındaki Maha, veliaht prensliği döneminde vaktinin büyük bölümünü geçirdiği Almanya'nın Bavyera eyaletindeki iki büyük malikaneye belirli aralıklarla gitmek istiyor. 2014'te darbeyle iktidara gelen cunta yönetiminin, geçen yıl ağustos ayında yapılan referandumla halka onaylattığı anayasa tasarısı, Kral'ın ülke dışına her çıkışında yerine bir saltanat naibi tayin etmesini, bunu yapmaması halinde Danışma Meclisi Başkanının geçici olarak saltanat naipliği görevini yürütmesini öngörüyor.

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