Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin-İsrail görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Lavrov, Moskova'da temaslarda bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat ile bir araya geldi.
Filistin-İsrail görüşmelerinin dondurulmuş olduğunu ve Rusya'nın bundan endişe duyduğunu ifade eden Lavrov, "Biz geçen sene Filistin ve İsrail liderlerinin görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazırdık. Bugün de aynı şekilde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız. Yeter ki taraflar da hazır olduklarını onaylasın." dedi.
Lavrov, Filistinli farklı grupların haftaya Moskova'da bir araya geleceğini bildirerek, "Bu gruplar görüşerek fikir ayrılıklarını müzakere etmeli ve ortak tutum sergilemelidir. Filistinliler kendi aralarında birlik sağlarlarsa İsrail'le müzakerelerde daha etkin olurlar." ifadesini kullandı.
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Biz geçen sene Filistin ve İsrail liderlerinin görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazırdık. Bugün de aynı şekilde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız"
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