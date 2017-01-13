Kandil'deki operasyonda 11 PKK'lı öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 6 Ocak'ta düzenlenen harekat sonucu 11 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği belirlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığınca alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, teröristlerin de içinde bulunduğu sığınak, silah deposu, savunma mevzisi ve barınak olarak kullanılan 11 hedef imha edilmişti.
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 6 Ocak'ta düzenlenen hava harekatında 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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