12:47, 13 Ocak 2017 Cuma

ÖSYM'nin son 15 yıldaki sınavlarına inceleme

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün ÖSYM'nin sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmaları kapsamında, ÖSYM'nin geçen 15 yıldaki sınav sorularının bulunduğu bilgisayarların imajlarını ve bu bilgisayarların log kayıtlarını incelemek üzere Bakanlar Kurulundan izin aldığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, üniversiteye giriş, kamuya yerleşme ve kamuda yükselmeye ilişkin sınav sorularının önceden ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma yürüten başsavcılık, FETÖ'nün ÖSYM'nin yaptığı son 15 yılın sınav sorularını çaldığını belirledi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunda görevle savcılar tarafından yürütülen soruşturmalarda, FETÖ'nün soruları nasıl sızdırdığını tespit etmek için Bakanlar Kurulundan izin alındı.

Savcılık, FETÖ üyelerinin soruların yüklendi̇ği̇ bi̇lgi̇sayarlarda arayüz oluşturarak, bu arayüzlerden tanışabilir belleklere yükleyerek sızdırdığını tespi̇t ederken, ÖSYM'nin yaptığı sınav sorularının bulunduğu bilgisayarları son 15 yılda kimlerin kullandığını belirlemek üzere inceleyecek.

SINAV SORUŞTURMALARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversiteye giriş, kamuya yerleşme ve kamuda yükselmeye ilişkin toplam 20 sınavla ilgili soruşturma yürütüyor. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunda görev yapan 8 cumhuriyet savcısı, bu sınavlarda soruların FETÖ/PDY tarafından sızdırılıp sızdırılmadığını ve başka usulsüzlükler yapılıp yapılmadığını araştırıyor.