'Özel toplu ulaşım araçları 7/24 izlensin' önerisi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, yaptıkları açıklamada, Türkiye genelinde hizmet veren özel toplu ulaşım araçları ile bu araçların şoförlerine yönelik önerilerine ilişkin bilgi verdi.
Özel toplu ulaşım araçlarında yaşanabilecek gasp, taciz gibi olayların engellenmesi açısından acil önlemler alınması gerektiğini belirten Apaydın, "Özel toplu ulaşım araçlarında kamera sistemi olmaması eksiklik. İstanbul ve Ankara'da bu konuda çok sayıda toplantı yaptık. Özel ulaşım araçlarında da görüntüleme cihazları bulunmalı. Araçlar 7 gün 24 saat takip edilmeli. Araç takip sistemleri özel toplu ulaşım araçları için de zorunlu olmalı. Bu çalışmanın büyükşehirler öncelikli olacak şekilde başlatılması gerekiyor. " ifadelerini kullandı.
Okul servislerinde bu sistemin uygulandığına dikkati çeken Apaydın, sistemin özel toplu ulaşım araçları ve minibüslere de kolaylıkla uygulanabileceğini ifade etti.
18 yaşını dolduranların ehliyet alarak bu tip araçlarda çalışabildiğine dikkati çeken Apaydın, "Odalar ve emniyet teşkilatı olarak 'şoförlerin çalışma hakkını biz belirleyelim' istiyoruz. Özel toplu ulaşım araçlarında çalışacak olan kişiler öncelikle bir eğitim verilmeli ve ardından da bu kişiler sınava tabi tutulmalı. Ayrıca tamamının sabıka kayıtları kontrol edilmeli. Sınavı geçemeyenler istihdam edilmemeli." diye konuştu.
Bu çalışmaların başlatılması ile yaşanan olumsuz olayların da önlenebileceğine işaret eden Apaydın, "Belediyelerle görüşüyoruz. İllerde emniyet müdürleri ve valilerle görüşüyorum. Özellikle bu konuyu gündeme getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
TKDF Başkanı Güllü de "Otobüs şoförlerine 'toplumsal cinsiyet eşitliği sertifikası' alma zorunluluğu getirilmeli. Şoför olarak çalışmak isteyen kişiler, bu eğitimi tamamlamaları ve başarılı olmaları durumunda verilecek sertifikayı almak zorunda bırakılsın." dedi.
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TŞOF Başkanı Apaydın, "Özel toplu ulaşım araçlarında da görüntüleme cihazları bulunmalı. Araçlar 7 gün 24 saat takip edilmeli" dedi
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