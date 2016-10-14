ABD: PYD'nin sahada temsiliyeti var

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Suriye’de yaşanan çatışmaların sona ermesi için bütün tarafların sesinin dinlenmesi gerektiği yönündeki sözlerini tekrar ederek, “Bu, Suriyeli Kürtleri, Suriyeli Arapları ve Suriyeli Türkmenleri içeriyor.” dedi.
Toner günlük basın toplantısında PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin de Suriye’deki "uzun vadede barış sağlanması adına" muhtemel bir görüşmede yer alması gerektiği yönündeki sözlerini yineledi.
Toner, "Salı gününe ait sözlerim hakkında çok fazla yorum yapıldı. Suriye’deki krizin çözümü için politik bir çözüm arayışı gerektiğini uzun zamandan beri söyledik. Bu, Suriyelilerin yönettiği ve temsiliyeti yüksek, barış ve birliğe yönelten bir süreç olmalı." dedi.
Toner, "Salı günü yaptığım yorumlarda bu bağlamda söylenmiş sözlerdi. BMGK 2254, açık bir şekilde Suriye halkının kendi geleceğine karar vermesi gerektiğini söylüyor." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:
“Suriyeli Kürtler, Suriyeli Araplar ve Suriyeli Türkmenler dahil olmak üzere bütün Suriyelilerin bu süreçte sözünün dinlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kimin masada olacağı hakkında ya da Cenevre görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesi gerektiği hakkında değildi.”
Toner, salı günü PYD’yi işaret ederek, "Suriyeli Kürtler de bu sürece dahil olmalıdır." diye konuşmuştu.
"PYD'nin masada yer alabileceğini mi söylüyorsunuz?" sorusu üzerine ise Toner, "Bizim düşüncemize göre bir noktada onlar da bu sürecin bir parçası olmalıdır. PYD sahada temsiliyeti olan bir grup. Suriye'deki uzun vade çözüm arayışlarında da seslerinin duyulması gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.
Irak güçleri 17 Ekim tarihinden bu yana Musul'un doğu bölgesinde önemli ilerleme kaydederken, batısında ise henüz bir operasyon başlatmadı.
Toner, PYD'nin sahada temsiliyeti olduğu ve muhtemel görüşmelerde yer alması gerektiği yönündeki görüşlerini yineledi
Sırbistan sınırında karaltında bekleyen sığınmacılar sınır kapılarının açılmasını bekliyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Biz geçen sene Filistin ve İsrail liderlerinin görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazırdık. Bugün de aynı şekilde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız"
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un yurt dışına çıktığında saltanat naibi ataması gerektiğine dair düzenlemenin değiştirilmesine dair talebi kabul edildi
Çin Dışişleri Bakanı Vang, "Çin, Nijerya'da 40 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır" açıklaması yaptı
Ramush Haradinaj, tutuklanmasının Sırbistan’ın bir siyasi oyununu teşkil ettiğini söyledi
Samsung Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong siyasi nüfuz karşılığında yapıldığı iddia edilen bağışlarla ilgili Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin şirkete baskı yaptığını savundu
Myanmar Ordusu ve TNLA, 2 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıdan birbirlerini sorumlu tuttu
Çin, Donal Trump başkanlığındaki yeni ABD yönetiminin kendilerini Güney Çin Denizi'ne erişmekten alıkoymamaları konusunda ciddi bir uyarıda bulundu
Amazon, internet sitesinde satışa sunulan Hindistan bayraklı paspastan dolayı Hindistan'dan özür diledi
Fransız savaş uçaklarının 2014 yılından bu yana DEAŞ’e ait bin 798 hedefi imha ettiği açıklandı
tekmeci kameraman Petra Laszlo, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında sayılan El Salvador'da, son iki yılda ilk kez cinayetsiz bir gün yaşandı
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, son resmi ziyaretini Vietnam'a yapıyor
Çin ve Rusya, THAAD'ın Güney Kore'ye kurulmasından ciddi endişe duyduklarını açıkladı