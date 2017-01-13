12:48, 13 Ocak 2017 Cuma

Sırbistan'daki sığınmacılar kar altında | FOTO





Sırbistan sınırında karaltında bekleyen sığınmacılar sınır kapılarının açılmasını bekliyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da terk edilmiş binalarda, yaşamlarını zor şartlar altında sürdürmeye çalışan sığınmacılar, günlük ihtiyaçlarını gidermekte de güçlük çekiyor. Kar yağışının etkili olduğu şehirde, yaktıkları ateşler ile ısınan ve yerde yatan sığınmacılar sınır kapılarının açılmasını bekliyor.

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