13:09, 13 Ocak 2017 Cuma

Musul'un doğusunun yüzde 60'ı DEAŞ'tan alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ta DEAŞ'ın yaklaşık iki buçuk yıldır elinde tuttuğu Musul kentini geri almak amacıyla geçen Ekim ayında başlatılan operasyonlar kapsamında, kentin doğusunun yüzde 60'ında kontrolün sağlandığı belirtiliyor.

Örgütün 10 Haziran 2014'ten bu yana elinde tuttuğu kenti geri almak amacıyla başlatılan operasyonlarda 88 gün geride kaldı.

Dicle Nehri'nin ikiye ayırdığı kentin doğu ve batı yakalarında toplamda 183 mahalle bulunuyor. Irak güçleri, DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonlar sonucu kentin doğu yakasındaki 84 mahalleden 50'sini alarak, bölgenin yüzde 60'ında kontrolü sağlarken, batı yakasında ise henüz operasyonlar başlamadı.

ABD tarafından eğitilmiş yaklaşık 10 bin savaşçıdan oluşan Terörle Mücadele Gücü'nün etkin olduğu doğu yakasındaki 12 mahallede çatışmaların sürdüğü, henüz ulaşılamayan 22 mahallenin ise DEAŞ denetiminde olduğu aktarılıyor.

Terörle Mücadele Gücü'nün 29 Aralık'ta Musul'u kurtarma operasyonunda ikinci aşamaya geçildiğinin duyurmasından bu yana, yaşanan en önemli gelişme El-Gufran Mahallesi'nin kurtarılarak, Dicle Nehri'ne ulaşılması oldu. Böylelikle operasyonların sürdüğü doğu yakası askeri anlamda kuzey ve güney olarak bölündü.

"DOĞU YAKASI DOĞRU BİR KARAR"

Silahlı gruplar konusunda askeri uzman Abdussamed Tevfik el-Caf, Musul operasyonlarına neden doğu yakasından başlandığına ilişkin, "Irak Yüksek Askeri Komutanlığı'nın operasyonlara doğu yakasından başlanmasına karar vermesinde birçok sebep etkili oldu. Bunlardan en önemlisi DEAŞ'ın sokak çatışmasındaki tecrübesinin bilinmesi ve yeni inşa edilen doğu yakasının, bu açıdan DEAŞ için avantajlı olmaması." dedi.

Örgütün eski ve dar sokaklarıyla bilinen ve bölge sakinlerinden destek gördüğü batı yakasının aksine doğu yakasında çok fazla destekçisi bulunmadığını ifade eden Caf, operasyonlara doğu yakasından başlamanın "doğru bir karar" olduğunu vurguladı.

Caf, "Musul'un doğu yakasını kurtarma operasyonlarının bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor." ifadesini kullandı.

"OPERASYONLAR PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR"

Terörle Mücadele Gücü'nde görevli Kurmay Albay Hadi el-Cabiri, "Musul'un doğusunu kurtarma operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Olumlu gelişmeler yaşanıyor, doğu yakasındaki 84 mahalleden 50'si ele geçirildi. Irak güçleriyle DEAŞ arasında 12 mahallede şiddetli çatışmalar sürüyor." diye konuştu.

Kurtarılan doğu yakasında kendilerini engelleyenin artık DEAŞ militanları değil siviller olduğunu ifade eden Cabiri, "Batı yakasından yüzlerce ailenin kayıklarla doğu yakasına geçmesinin ardından burada çok sayıda sivil bulunuyor. İncelemeler, güney ve batı bölgelerinden 334 ailenin doğu ve kuzey mahallelerine sığındığını gösteriyor. Bu aileler operasyonların başlamasıyla yeni bölgelere ulaştı." ifadelerini kullandı.