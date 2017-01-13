14:08, 13 Ocak 2017 Cuma

HDP'li vekile dört yıl hapis cezası





HDP’li Nursel Aydoğan’a 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında açılan davanın karar duruşmasında Aydoğan’a "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.

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