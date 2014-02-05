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Metris'ten ilginç firar
Metris'ten ilginç firar

Metris'taki akıl almaz firar olayında kardeşi ile yer değiştiren hükümlü kaçarken infaz koruma memurları hakkında soruşturma açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çifte cinayetten ve 3 kişiyi de kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılandığı davada 75 yıl hapis cezasına çarptırılan 20 yaşındaki Yasin Icıl'ın 23 gün önce Metris Cezaevi'nden firar ettiği ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Metris Cezaevi'nde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kağıthane'de Şehriban Icıl'la düğünü olan Erkan Bayat, 4 Ağustos 2014 günü fotoğraf stüdyosuna gitti. Bu sırada gelin Şehriban Icıl'ın yakınları da fotoğraf stüdyosuna geldi. Fotoğrafçı dükkanında iki aile arasında kavga çıktı. Şehriban Icıl'ın yakınları yanlarında getirdikleri tabanca ile damat Erkan Bayat ve aile üyelerine kurşun yağdırdı.

Olayda Erkan Bayat ve amcası Celal Bayat hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası yakınları gelini de alarak kaçtı. Polisin araştırmaları sonucu yakalanan gelinin kardeşleri Yasin Icıl ve Ersin Icıl tutuklandı. Soruşturma sonunda Yasin Icıl (20), Ersin Icıl (18) ve olayın olduğu günden beri firari olan Suat Icıl (30) hakkında dava açıldı.

DAVA ARALIK AYINDA KARARA BAĞLANDI

İstanbul 13. Ağır Ceza Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık 2016 tarihinde görülen karar duruşmasında Ersin Icıl beraat etti. Yasin Icıl, 2 kez kasten adam öldürme, 3 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından toplam 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Firari Suat Icıl'ın ise dosyası ifadesi alınamadığı için ayrıldı.

YER DEĞİŞİTİRDİLER

Duruşmadan sonra iki kardeş de tutuklu bulundukları Metris 1 No'lu Ceza İnfaz Kurumu'na geri götürüldü. Kardeşine çok benzeyen Yasin Icıl cezaevine gider gitmez kardeşi gibi sakal tıraşı oldu. Sonra da kardeşinden aldığı kimlikle onun yerine tahliye oldu.

Ağabeyinin yerine geçen Ersin Icıl bir süre sonra cezaevi psikoloğuna giderek beraat ettiğini ancak tahliye olamadığını söylemesi üzerine durum ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

“İNTİHAR EDERİM DEYİNCE KABUL ETTİM"

Soruşturma kapsamında Ersin Icıl'ın (19) 24 Aralık 2016 tarihinde 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alındı. Ersin Icıl ifadesinde Kağıthane'de Erkan ve Celal Bayat'ın öldürülmesi ile ilgili tutuklandıklarını, o dönem reşit olmadığı için önce Maltepe Cezaevi'ne konulduğunu, reşit olunca da Metris Cezaevi'ne gönderildiğini söyledi. Ersin Icıl, “Metris'te ağabeyim ile aynı koğuşta kalıyorduk. Ağabeyim, ceza aldı. Nezarethanede ağabeyim bana “Cezaevine gittiğimizde ceza aldım, ağabeyim de beraat etti' dememi istedi. Ben de böyle bir şey yapamayacağımı söyledim. Ağabeyim 'İntihar ederim" deyince ben de kabul ettim. Ağabeyim sakal tıraşı oldu. Kimlik kartımı aldı. Ağabeyimle ben birbirimize çok benziyorduk. Yüz, kulak, burun yapımız birbirine benziyordu. Ertesi gün ağabeyimin kaçtığını yetkililere söyledim. Ancak ben ağabeyimin kaçışı ile ilgili herhangi bir plan yapmadım" diye ifade verdi.

Bu ifadesinin ardından Ersin Icıl, “Cezaevindeki tutuklunun kaçmasına imkan sağlama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yasin Icıl ise her yerde aranıyor.

İNFAZ KORUMA MEMURLARI HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Metris Cezaevi'nde gerçekleşen yanlış tahliye olayıyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı. Savcılık, olayla ilgili 6 infaz koruma memurunu da ifadeye çağırdı. 



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