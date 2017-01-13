14:15, 13 Ocak 2017 Cuma

Erdoğan: Meclis çalışmazsa erken seçim olur

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili, "Bu hafta içinde biter ve bittikten sonra da işin zaten asıl sahibine gidecek. Asıl sahibi millet." dedi.

Erdoğan, "Öyle ya da böyle 8 madde geçmiş bulunuyor. Bundan sonraki süreç de temenni ederiz ki sakin bir havada ve demokrasinin adabına uygun bir şekilde devam etsin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkide bir tek adamcılık, tek adamcılık, tek adamcılık filan gibi laflar ediliyor. Bir defa Türkiye'de eğer tek adamcılık konuşulacaksa, tek adamcılığın tek bugüne kadar uygulamasını yapan siyasi parti ana muhalefet partisidir, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Daha kuruluşundan beri tek adam üzerine gelmiştir zaten." dedi.

Erdoğan, erken seçimle ilgili de meclisin çalışamaz hale gelmesi halinde düşünülebileceğini söyledi.