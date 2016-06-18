14:25, 13 Ocak 2017 Cuma

Bakandan ekmek fiyatları açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bakanlık toplantı salonunda ekmek fiyatları ve nitratlı gübreyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada, son günlerde ekmek fiyatlarının haksız bir şekilde gündeme taşındığını belirten Çelik, Türkiye'de yıllık buğday tüketiminin 19 milyon 500 bin ton civarında olduğunu, üretimin ise 2016'da 20 milyon 600 bin ton olarak gerçekleştiğini ifade etti. Geçen yılın kurak geçmesine rağmen üretimin tüketimi rahatlıkla karşıladığını vurgulayan Çelik, bu yönüyle buğday fiyatları yönünden endişe edilecek bir durum olmadığını, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) eylül sonunda başlattığı buğday satışlarını sürdürdüğünü, buğday satış fiyatlarında geçen yıla göre herhangi bir artışın söz konusu olmadığını söyledi.

Geçen yıllara ait stokta bulunan 1,5 milyon ton buğdayın satışında yüzde 12'lere varan indirimlerin söz konusu olduğunun altını çizen Çelik, TMO stoklarında bugün itibarıyla 2,5 milyon ton buğday bulunduğunu ve dileyenin istediği kadar buğday alma imkanına sahip olduğunu bildirdi.

Öte yandan düşük kapasiteli üretim yapanları, piyasanın durumunu, son günlerdeki döviz artışını dikkate alarak ilave bir tedbir uygulamasına gittiklerini dile getiren Çelik, "Bugünden itibaren yıllık buğday işletme kapasitesi 20 bin tonun altında olan un fabrikalarına 90 gün vadeli ve vade farksız buğday satışını başlatmış bulunuyoruz. Bu, toplam işletmelerin yüzde 36'sına tekabül ediyor, sayısal olarak da 243 işletmeyi kapsıyor." şeklinde konuştu.

"AMONYUM NİTRATIN TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Çelik, el yapımı patlayıcıların gübre menşeli yapıldığına dikkati çekerek, bunları dikkate alarak ilgili birimlerle yaptıkları değerlendirme neticesinde 8 Haziran 2016 itibarıyla nitratlı gübre çeşitlerinin satışını durduklarını hatırlattı.

Karar sonrası 484 bin ton nitratlı gübrenin stoklarda ve yedi eminde kaldığını dile getiren Çelik, "Bu gübrelerin gerek amonyum nitrat yüzde 33'lük ve kalsiyum amonyum nitrat yüzde 26 ve 21'lik ile ilgili patlama testleri gerçekleştirildi. Yapılan testler sonucunda potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinde sorun olmadığı görüldü. Bu ikisinin serbest bırakılması kararını almış bulunuyoruz. Bu iki gübrenin piyasada satışıyla ilgili sorun olmayacak. Kalsiyum amonyum nitrat yüzde 21-26 gübrelerinin kullanımını son derece kontrollü bir şekilde gerçekleştireceğiz. Amonyum nitrat dediğimiz yüzde 33'lük gübrenin tarımsal amaçlı kullanılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kontrollü satış yapılacak gübreleri, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ve Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan çiftçilerimiz alabilecek. "

"EKMEĞE ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çelik, daha kaliteli buğday ihtiyacı doğarsa AB ile var olan 230 bin tonluk kota çerçevesinde buğday ithalatının söz konusu olabileceğini söyledi.

Çelik, ekmek fiyatlarına ilişkin bir soru üzerine de "Ekmek fiyatlarıyla ilgili buğday kaynaklı bir artış kesinlikle söz konusu değil, ama başka nedenlerle olabilir mi? Bugün itibarıyla ekmeğe zam falan söz konusu değil. Federasyon ile birlikte değerlendiriyoruz, ama diğer girdilerde değişim ne oranda olur bunları tabi ki birlikte Federasyon ile konuşarak değerlendirme imkanımız olacaktır. Un ve buğday kaynaklı hiç bir artış söz konusu değil. Yani kapıda zam yok." dedi.

Çikolata ve bisküvilerde sıklıkla kullanılan palm yağının zararlı olduğu ve ünlü bir çikolata kremasının bu nedenle bazı ülkelerde raflardan indirilmesine ilişkin haberlere yönelik değerlendirmelerinin sorulması üzerine de Çelik, konuya ilişkin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaların sürdürüldüğünü, bu değerlendirmenin neticesini en kısa sürede paylaşacaklarını kaydetti.