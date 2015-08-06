14:26, 13 Ocak 2017 Cuma

Benzin ve motorine 'dolar' zammı





Dolardaki hızlı yükseliş nedeniyle gece yarısından itibaren benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dolardaki hızlı yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere litre başına benzine 15, motorine 13 kuruş zam yaptı. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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