14:47, 13 Ocak 2017 Cuma

Helsinki'de Suriye konferansı düzenlenecek





Birleşmiş Milletler, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 23-24 Ocak'ta Suriye ve bölgedeki ülkelerin insani sorunlarının ele alınacağı uluslararası konferans düzenleneceğini duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşmiş Milletler (BM), Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 23-24 Ocak'ta Suriye ve bölgedeki ülkelerin insani sorunlarının ele alınacağı uluslararası konferans düzenleneceğini duyurdu. BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Suriye ve bölge ülkelerine destek için düzenlenecek konferansa, BM kuruluşlarının, uluslararası sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin, bölgedeki ülkelerin üst düzey temsilcilerinin donör ülkelerin, uluslararası finans kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin katılacağını belirtti. Sözcü Laerke, 23-24 Ocak'ta Helsinki'de düzenlenecek konferansta Suriye'deki temel insani konuların yanısıra 2017'de Suriyeli sığınmacılara yönelik planların masaya yatırılacağını aktardı. 23 Ocak'ta Astana’da yapılması planlanan Suriye görüşmeleriyle Helsinki'de yapılacak konferansın çakışmasıyla ilgili bir soru üzerine ise Laerke, bu konuda yorum yapamayacağını, fakat BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien'ın da Helsinki'de olacağını kaydetti.

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