Fransa şiddetli fırtınaya teslim

Fransa'da fırtına nedeniyle 237 bin hane geceyi elektriksiz geçirdi.
İçişleri Bakanlığınca, ülkenin özellikle kuzey kısmında hissedilen şiddetli fırtına nedeniyle 237 bin hanenin elektriksiz kaldığını ve 46 kişinin de yaralandığını duyuruldu.
Fırtına nedeniyle acil yardım hattının 4 bin 452 kez arandığı, bin kişinin de evlerinden tahliye edildiği belirtildi.
Yer yer saatteki hızı 146 kilometreyi bulan şiddetli fırtına nedeniyle bazı tren seferleri durduruldu.
Kuzeyde yer alan Amiens ve Arras kentleri arasındaki demiryolu ulaşımı fırtına nedeniyle bir ağacın raylar düşmesi sonucu durdu. 200 yolcu, geceyi trende geçirmek zorunda kaldı.
Şiddetli fırtına nedeniyle dün verilen kırmızı alarmın seviyesinin bugün düşürüldüğü ancak fırtınanın devam edebileceği uyarısında bulunuldu.
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Fransa'da fırtına nedeniyle 237 bin hane geceyi elektriksiz geçirdi, şiddetli fırtına nedeniyle bazı tren seferleri durduruldu
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