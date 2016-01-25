İhvan'dan ABD'deki tasarıya tepki

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Müslüman Kardeşler ABD'de İslamofobik söylemleriyle bilinen Cumhuriyetçi Parti Teksas Senatörü Cruz tarafından Florida Senatörü Diaz-Balart'a sunulan İhvan'ın "yabancı terör örgütleri listesi"ne alınması tasarısına tepki gösterdi.
İhvan Sözcüsü Talat Fehmi, AA muhabirine, "Bu tür talepler, Mısır'daki darbe rejimi ile Siyonist lobinin uluslararası alanda tanınmak amacıyla başta ABD ve İngiltere olmak üzere bazı ülkelere baskı yapma çabalarından hareketle ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Teşkilatın terör grupları arasına alınması girişiminin, gerginliği artıracağı uyarısında bulunan Fehmi, demokrasi ve özgürlük değerlerine saygı gösterdiğini dile getiren ABD'nin bu tür çelişkilere daha fazla girmemesini temenni ettiklerini söyledi.
İhvan Sözcüsü Fehmi sözlerine şöyle devam etti:
"Herkes, İhvan'ın terör olaylarından uzak olduğunu bilir. Bizim misyonumuz yapmaktır, yıkmak değil. Kimseye kötülük ve zarar vermeden iyiliğe çağırmaktır. Biz de diğer medeni dünya ülkeleri gibi özgürlük, kalkınma ve ilerleme konusundaki haklarımızı elde etmeye çalışıyoruz."
İhvan yöneticilerinden Eşref Abdulgaffar da İhvan'ın 88 yıllık bir teşkilat olduğunu hatırlatarak, "Bu zamana kadar ABD ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde teşkilatın tek bir üyesi bile terör suçuyla itham edilmedi." dedi.
ABD Kongresine Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz tarafından dün sunulan iki tasarıda, İhvan ile İran Devrim Muhafızları Ordusunun "yabancı terör örgütleri listesi"ne alınması talep edildi.
ABD'de İslamofobik söylemleriyle bilinen Cruz'un İhvan ile ilgili tasarıyı Florida Senatörü Mario Diaz-Balart'a, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ilgili tasarıyı da Teksas Senatörü Cumhuriyetçi Michael McCaul'a sunduğu kaydedildi.
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