Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:54, 13 Ocak 2017 Cuma
Ortadoğu
15:47, 13 Ocak 2017 Cuma

  • Paylaş
İhvan'dan ABD'deki tasarıya tepki
İhvan'dan ABD'deki tasarıya tepki

İhvan, cemaatin ABD'de terör örgütü kabul edilmesi için sunulan tasarıya tepki gösterdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Müslüman Kardeşler ABD'de İslamofobik söylemleriyle bilinen Cumhuriyetçi Parti Teksas Senatörü Cruz tarafından Florida Senatörü Diaz-Balart'a sunulan İhvan'ın "yabancı terör örgütleri listesi"ne alınması tasarısına tepki gösterdi.

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi, AA muhabirine, "Bu tür talepler, Mısır'daki darbe rejimi ile Siyonist lobinin uluslararası alanda tanınmak amacıyla başta ABD ve İngiltere olmak üzere bazı ülkelere baskı yapma çabalarından hareketle ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Teşkilatın terör grupları arasına alınması girişiminin, gerginliği artıracağı uyarısında bulunan Fehmi, demokrasi ve özgürlük değerlerine saygı gösterdiğini dile getiren ABD'nin bu tür çelişkilere daha fazla girmemesini temenni ettiklerini söyledi.

İhvan Sözcüsü Fehmi sözlerine şöyle devam etti:

"Herkes, İhvan'ın terör olaylarından uzak olduğunu bilir. Bizim misyonumuz yapmaktır, yıkmak değil. Kimseye kötülük ve zarar vermeden iyiliğe çağırmaktır. Biz de diğer medeni dünya ülkeleri gibi özgürlük, kalkınma ve ilerleme konusundaki haklarımızı elde etmeye çalışıyoruz."

İhvan yöneticilerinden Eşref Abdulgaffar da İhvan'ın 88 yıllık bir teşkilat olduğunu hatırlatarak, "Bu zamana kadar ABD ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde teşkilatın tek bir üyesi bile terör suçuyla itham edilmedi." dedi.

"İHVAN TERÖR ÖRGÜTÜ SAYILSIN" TASARISI

ABD Kongresine Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz tarafından dün sunulan iki tasarıda, İhvan ile İran Devrim Muhafızları Ordusunun "yabancı terör örgütleri listesi"ne alınması talep edildi.

ABD'de İslamofobik söylemleriyle bilinen Cruz'un İhvan ile ilgili tasarıyı Florida Senatörü Mario Diaz-Balart'a, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ilgili tasarıyı da Teksas Senatörü Cumhuriyetçi Michael McCaul'a sunduğu kaydedildi.   



İlgili Konular Müslüman Kardeşler
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Sırbistan Haradinay ın acil iadesini istiyor
Sırbistan, Haradinay’ın acil iadesini istiyor

Sırbistan Hükümetindeki Kosova Ofisi Müdürü Marko Djuriç Haradinay’ın acil iadesini istedi
FETÖ şüphelilerinden Norveç'ten iltica talebi
FETÖ şüphelilerinden Norveç'ten iltica talebi

Norveç'te Türkiye'ye çağrılan bazı askeri görevli ve diplomatın iltica talebinde bulunduğu öne sürülüyor
Microsoft çalışanları şirketlerine dava açtı
Microsoft çalışanları şirketlerine dava açtı

İnternette sakıncalı içeriklerin kaldırılmasını denetleyen Microsoft'un eski 2 çalışanı psikolojileri bozulduğu iddiasıyla şirkete dava açtı
İsrail'in gündeminde erken seçim var
İsrail'in gündeminde erken seçim var

İsrail'de Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa etmesi halinde erken seçime gidileceği belirtiliyor
Yunanistan'da POTAMİ milletvekili Ahmet partisinden istifa etti
Yunanistan'da POTAMİ milletvekili Ahmet partisinden istifa etti

Yunanistan'da POTAMİ milletvekili Ahmet, mecliste grubu bulunan Demokratik Oluşum koalisyonuna geçti
Afganistan'da Pakistan karşıtı gösteri
Afganistan'da Pakistan karşıtı gösteri

Kabil'de toplanan bir grup ülkedeki istikrarsızlığın asıl nedeninin Pakistan olduğunu savunarak protesto gösterisi düzenledi
Bulgaristan'da deniz dondu
Bulgaristan'da deniz dondu

Bulgaristan'da uzun süredir etkili olan soğuklar nedeniyle Karadeniz'in bazı bölgeleri ve Varna Gölü dondu
İhvan'dan ABD'deki tasarıya tepki
İhvan'dan ABD'deki tasarıya tepki

İhvan, cemaatin ABD'de terör örgütü kabul edilmesi için sunulan tasarıya tepki gösterdi
Fransa şiddetli fırtınaya teslim

Fransa'da fırtına nedeniyle 237 bin hane geceyi elektriksiz geçirdi, şiddetli fırtına nedeniyle bazı tren seferleri durduruldu
Helsinki'de Suriye konferansı düzenlenecek
Helsinki'de Suriye konferansı düzenlenecek

Birleşmiş Milletler, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 23-24 Ocak'ta Suriye ve bölgedeki ülkelerin insani sorunlarının ele alınacağı uluslararası konferans düzenleneceğini duyurdu
Musul'un doğusunun yüzde 60'ı DEAŞ'tan alındı
Musul'un doğusunun yüzde 60'ı DEAŞ'tan alındı

Irak güçleri 17 Ekim tarihinden bu yana Musul'un doğu bölgesinde önemli ilerleme kaydederken, batısında ise henüz bir operasyon başlatmadı.
ABD PYD'nin sahada temsiliyeti var
ABD: PYD'nin sahada temsiliyeti var

Toner, PYD'nin sahada temsiliyeti olduğu ve muhtemel görüşmelerde yer alması gerektiği yönündeki görüşlerini yineledi
Sırbistan'daki sığınmacılar kar altında FOTO
Sırbistan'daki sığınmacılar kar altında | FOTO

Sırbistan sınırında karaltında bekleyen sığınmacılar sınır kapılarının açılmasını bekliyor.
quot Rusya Filistin-İsrail görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır quot
"Rusya, Filistin-İsrail görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Biz geçen sene Filistin ve İsrail liderlerinin görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazırdık. Bugün de aynı şekilde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız"
Tayland Kralı'nın anayasa değişikliği talebi kabul edildi
Tayland Kralı'nın anayasa değişikliği talebi kabul edildi

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un yurt dışına çıktığında saltanat naibi ataması gerektiğine dair düzenlemenin değiştirilmesine dair talebi kabul edildi
Çin'den Nijerya'da 40 milyar dolarlık yatırım planı
Çin'den Nijerya'da 40 milyar dolarlık yatırım planı

Çin Dışişleri Bakanı Vang, "Çin, Nijerya'da 40 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır" açıklaması yaptı

Haberler

İhvan ABD'de terör listesine alınmak isteniyor
İhvan ABD'de terör listesine alınmak isteniyor

Suudiler, İhvan'ı terör listesinden çıkarıyor
Suudiler İhvan'ı terör listesinden çıkarıyor

İhvan'ın 41 derneği kapatıldı
İhvan'ın 41 derneği kapatıldı

Biltaci: Sorunumuz yönetimi gasp eden Sisi'yle
Biltaci Sorunumuz yönetimi gasp eden Sisi'yle

İhvan'dan 'uzlaşı' iddialarına açıklama
İhvan'dan 'uzlaşı' iddialarına açıklama

Mısır: Kayıp İhvan lideri çatışmada öldü
Mısır Kayıp İhvan lideri çatışmada öldü

Mısır'da İhvan’ın gerçek oy potansiyeli
Mısır'da İhvan ın gerçek oy potansiyeli

İhvan'dan Mısır ordusuna 'Kışlaya dön' çağrısı
İhvan'dan Mısır ordusuna 'Kışlaya dön' çağrısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 