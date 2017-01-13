15:53, 13 Ocak 2017 Cuma

Kapıkule'de TIR kuyruğu 24 kilometre

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda TIR kuyruğu 24, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ise 9 kilometreye ulaştı.

Avrupa ülkelerine gitmek için ihracat yükleriyle yola çıkan TIR’lar, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yine uzun kuyruklar oluşturdu. Son üç gün içinde TIR kuyrukları Kapıkule Sınır Kapısı’nda 24, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ise 9 kilometreye ulaştı. Uzun kuyruklar sırasında polis ekipleri de olası sıra ihlallerine karşı önlem aldı. Yetkililer, kuyruğun Bulgaristan’daki yoğun kar yağışı nedeniyle TIR geçişlerine aralıklarla izin vermesinden kaynaklandığını söyledi.

Saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalan TIR sürücüleri ise Kapıkule yolu üzerinde yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını giderecek tesislerin olmadığını, zor durumda kaldıklarını söylediler.

NEDEN BEKLEDİĞİMİZİ BİLMİYORUZ

Kendi imkanlarıyla hazırladıkları yiyeceklerle karınlarını doyurduklarını belirten Ali Oğuz, “Almanya’ya gidiyorum. Kuyruğa dün 19 kilometreden girdim. Burada neden beklediğimizi bilmiyoruz. Bulgaristan’ın yollarının kapalı olduğunu söylüyorlar. Bulgaristan tarafındaki arkadaşlarımızı arıyoruz, ‘Yollar açık’ diyor. Biz neden beklediğimizi bilmiyoruz” dedi.

Diğer TIR sürücüsü Onur Kazan ise Bulgaristan sınır geçişlerini ağırdan almasına sitem etti. Sürücüler, günlerce bekledikleri kuyruk nedeniyle ihracat yüklerini zamanında teslim edemedikleri zaman firmaların sıkıntıya girdiğini anlattı.