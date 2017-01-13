15:58, 13 Ocak 2017 Cuma

Doğubayazıt'ta zırhlı polis aracı devrildi, 7 polis yaralı





Çöp kamyonuna çarpmamak için manevra yaparken devrilen zırhlı araçtaki 7 özel hareket polisi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 özel hareket polisi yaralandı. Ağrı-İran karayolu Doğubayazıt-Iğdır Dörtyol Kavşağı'nda belediyeye ait çöp kamyonuna çarpmamak için manevra yapan zırhlı polis aracı devrildi. Kazada, araçta bulunan 7 özel hareket polisi yaralandı. Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Konular ağrı

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.