Doğubayazıt'ta zırhlı polis aracı devrildi, 7 polis yaralı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 özel hareket polisi yaralandı.
Ağrı-İran karayolu Doğubayazıt-Iğdır Dörtyol Kavşağı'nda belediyeye ait çöp kamyonuna çarpmamak için manevra yapan zırhlı polis aracı devrildi.
Kazada, araçta bulunan 7 özel hareket polisi yaralandı. Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde bir yetiştiriciye ait koyunlar 500 ölü kuzu doğurdu
Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu bir kişi ölürken yaralıların olduğu belirtiliyor
Zaman gazetesinin eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya hakkında iddianame hazırlandı
Gözaltına alınan 25 eski emniyet mensubunun, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ortaya çıktı
Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Yücel ile eski yönetici Üzdiyen, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı
Çöp kamyonuna çarpmamak için manevra yaparken devrilen zırhlı araçtaki 7 özel hareket polisi yaralandı
Kapıkule'de Avrupa'ya gitmek isteyen TIR'lar 24 kilometre kuyruk oluşturdu
Milli Savunma Bakanı Işık, FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edilen polislerin askerliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
15 Temmuz'un Deniz Kuvvetleri'ne yönelik 8. iddianamesinde 71 sanık hakkında müebbet hapis İsteminde bulunuldu.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, 11 kişi gözaltına alındı
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, anayasa değişikliğine ilişkin, meselenin bir siyasi parti meselesi gibi ortaya konulmasına ya da bu çabalara karşı olduklarını söyledi
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Akaryakıt fiyatlarda acilen indirime gidilmeli, yeniden tavan fiyat uygulamasına geçilmeli" dedi
Dilovası'nda demir kazanın patlaması sonucu bir işçi öldü, 15 işçi yaralandı
Dolardaki hızlı yükseliş nedeniyle gece yarısından itibaren benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam yapıldı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, ekmek fiyatlarında buğday kaynaklı bir artışın kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclisin çalışamaz hale gelmesi halinde erken seçimin düşünülebileceğini söyledi