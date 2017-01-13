16:04, 13 Ocak 2017 Cuma

Bulgaristan'da deniz dondu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan'da 10 gündür etkin olan soğuk hava nedeniyle, Tuna Nehri, Varna Gölü ile Varna ve Burgaz'ın liman bölgelerinde deniz dondu.

Son iki haftadır en yüksek hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi geçmediği ülkenin Karadeniz sahilindeki Varna ve Burgaz bölgelerinde limanlar dondu. Denizin donması, Burgaz sakinlerini şaşırttı. Bu durum, son 100 yılda sadece 3 kez yaşanırken, Bulgarlar hatıra fotoğrafları çektirmek için deniz kenarına akın etti.

Burgaz yakınlarındaki Anastasiya adasına turist taşıyan geminin de buzların arasındaki donmuş hali, sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.

Soğuk hava nedeniyle tuzluluk oranı düşük olan Varna Gölü de dondu.

Meteoroloji yetkilileri, ülkede hava sıcaklığının hafta sonu sıfırın üstüne çıkacağını, ancak pazartesinden itibaren tekrar soğuk havanın hakim olacağını duyurdu. Silistre Bölge Valiliği de, ülkenin limanlarında bekleyen gemilere yardım ulaştırıldığını belirtti.