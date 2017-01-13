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Zaman'ın eski sahibine müebbet talebi
Zaman'ın eski sahibine müebbet talebi

Zaman gazetesinin eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya hakkında iddianame hazırlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski Zaman gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun'un hazırladığı iddianamede, Kaya'nın "Anayasayı İhlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan militanlarının 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunduğu hatırlatılan iddianamede, darbe girişiminde Türkiye genelinde yaşanan olaylar anlatıldı.

İddianamede gizli tanıkların ifadelerine de yer verildi. Gizli tanık "Toprak", Belde ve Yedigün gazetelerinin FETÖ'nün yayın organı olduğunu dile getirerek, bir dönem çalıştığı bu gazetenin sahibinin Kaya olduğunu, ayrıca Kaya'nın İstanbul, İzmir ve Ankara'da da değişik gazeteler çıkardığını belirtti.

Kaya'nın gazeteleri FETÖ adına yönettiğini, gazetelerde çalışanlardan himmet toplanıp Zaman gazetesine abone yapıldığını, gerçekte gazetelerin 400-500 adet basılmasına karşılık Basın İlan Genel Müdürlüğüne 5 bin adet basılmış gibi beyanda bulunulduğunu bildiren "Toprak", Kaya'nın referansı ile Basın İlan Genel Müdürlüğüne yerleştirilen kişilerin gazetelere haber verip tedbir almalarını sağladıklarını ifade etti.

Kaya'nın çeşitli hilelerle gazetelerin tirajının yüksek gösterildiğini belirten gizli tanık "Toprak", çeşitli avukatlar, avukatlık büroları, ticari şirketlerin Kaya'ya bağlı olduğunu ve bunlardan himmet toplandığını anlattı.

Alaeddin Kaya'nın FETÖ üyelerinin kullandığı "ByLock" isimli gizli haberleşme programı ile birçok kişiyle haberleştiğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, Kaya'nın 19 Aralık 2014 ve 13 Şubat 2015 aralığında "ByLock" programını kullandığı bildirildi.

İfadelerinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kaya'nın, FETÖ'nün basın yayın imamlığını yaptığı, FETÖ'nün uluslararası ilişkilerini yürüttüğü, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Vatikan'da Papa görüşmesini gerçekleştirdiğine vurgu yapılan iddianamede, devletin FETÖ'ye karşı tedbir alınıp soruşturmalar başlatılmasıyla deşifre olan Kaya'nın Zaman gazetesi imtiyaz sahipliğinden çıkarıldığı kaydedildi.

SAVCI, ÇATI DAVA İLE BİRLEŞTİRİLMESİNİ TALEP ETTİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski Zaman gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya hakkında hazırlanan iddianamenin, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki FETÖ çatı davasıyla birleştirilmesi talep edildi.

ÇATI DAVADA TUTUKLU

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Kaya, 19 Ağustos'ta Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Kaya'nın cüzdanında B40301842N seri numaralı bir adet 1 dolar, adresinde yapılan aramalarda, 48 bin dolar ele geçirilmişti.

Kaya, FETÖ/PDY çatı davası kapsamında, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında yer aldığı 73 sanık hakkında açılan davanın, tutuklu sanıkları arasında bulunuyor.  



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