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Yunanistan'da POTAMİ milletvekili Ahmet partisinden istifa etti
Yunanistan'da POTAMİ milletvekili Ahmet partisinden istifa etti

Yunanistan'da POTAMİ milletvekili Ahmet, mecliste grubu bulunan Demokratik Oluşum koalisyonuna geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunanistan’da, Rodop ili POTAMİ milletvekili İlhan Ahmet, partisinden istifa ederek mecliste grubu bulunan Demokratik Oluşum (Dimokratiki Simparataksi) koalisyonuna geçti.

Ahmet, bu kararıyla ilgili meclis başkanlığına istifa dilekçesini sunmasının ardından Demokratik Oluşum’un lideri Panhelenik Sosyalist Hareket Partisinin (PASOK) Genel Başkanı Fofi Gennimatas ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında yazılı açıklama yapan Ahmet, Yunanistan’ın yakın siyasi tarihinde ilerici görüşleri benimseyen orta bir oluşuma her zamandan daha çok ihtiyaç bulunduğunu belirterek, Demokratik Oluşumun bunu sağlayabileceğine ve ülkenin krizden çıkmasına yönelik daha geniş işbirlikleri oluşması yönündeki beklentileri karşılayabileceğine inandığını kaydetti.

Ahmet açıklamasında, parlamento çalışmalarında seçim bölgesi olan Rodop ilini her zaman ön planda tuttuğunu kaydetti.

Gennimatas da yaptığı kısa açıklamada, Ahmet’in, Demokratik Oluşum’un meclis grubuna katılma arzusunu kabul ettiğini belirtti.

Siyasi kariyerine 2004'te Yeni Demokrasi Partisinden (ND) milletvekili seçilerek başlayan Ahmet, 2015 seçimlerinde POTAMİ Partisinin Rodop listesinden meclise girmişti.

Bu arada, Demokratik Sosyalist Hareket Partisi (KİDİSO) lideri Yorgo Papandreu da, dün Gennimatas ile yaptığı görüşmenin ardından Demokratik Oluşuma katıldığını açıklamıştı.

Papandreu, 2014’te genel başkanlığını yaptığı PASOK’tan ayrılarak KİDİSO’yu kurmuştu. 2015’te yapılan genel seçimlerinde meclise girmeyi başaramayan KİDİSO, daha sonra yapılan erken seçimlere katılmadı.

Yunanistan’da son yapılan genel seçimlerde 17 milletvekili çıkaran Demokratik Oluşum, Ahmet’in katılımıyla milletvekili sayısını 18’e çıkararak mecliste aşırı sağcı Altın Şafak Partisi ile birlikte üçüncü sırayı paylaşmış oldu.

Demokratik Oluşum, 2015’in ağustos ayında yapılan milletvekili seçimleri öncesinde PASOK ve DİMAR’ın katılımlarıyla oluşturulmuştu.



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