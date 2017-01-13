16:47, 13 Ocak 2017 Cuma

İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü: 2 ölü, 17 yaralı





Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu iki kişi ölürken yaralıların olduğu belirtiliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Zeytinburnu'nda Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan ve 2015 yılının Aralık ayında boşaltıldığı belirtilen 6 katlı bina, saat 16.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, zabıta ve AFAD ekibi sevk edildi. Enkaz çevresine güvenlik şeridi çekilirken, bölgenin su, elektrik ve doğalgaz akışı kesildi. 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Enkazdan Mehmet Akbaş (60) ile Mehmet Özdener'in (5) cesedinin çıkarıldığı belirtildi. Aralarında Mehmet Özdener'in ikizi Ahmet Özdener'in de bulunduğu 17 yaralı, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Ekipler, geniş bir alana yayılan enkazın altında birinin bulunup bulunmadığını araştırıyor. İstanbul İtfaiyesi de bölgede 17 araç ve 55 personelle enkaz kaldırma çalışmaları yapıyor. ÇEVRE BİNALARDA HASAR OLUŞTU Çökme sonucu binanın yanındaki akaryakıt istasyonu ve çevre binalarda da hasar oluştu. Öte yandan, ambulansların geçişlerini kolaylaştırmak için kısa bir süre tramvay seferlerinin Bağcılar-Zeytinburnu ve Kabataş-Akşemsettin arasında yapıldığı belirtildi.

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