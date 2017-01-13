İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü: 2 ölü, 17 yaralı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İstanbul Zeytinburnu'nda Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan ve 2015 yılının Aralık ayında boşaltıldığı belirtilen 6 katlı bina, saat 16.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, zabıta ve AFAD ekibi sevk edildi.
Enkaz çevresine güvenlik şeridi çekilirken, bölgenin su, elektrik ve doğalgaz akışı kesildi.
Enkazdan Mehmet Akbaş (60) ile Mehmet Özdener'in (5) cesedinin çıkarıldığı belirtildi. Aralarında Mehmet Özdener'in ikizi Ahmet Özdener'in de bulunduğu 17 yaralı, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Ekipler, geniş bir alana yayılan enkazın altında birinin bulunup bulunmadığını araştırıyor.
İstanbul İtfaiyesi de bölgede 17 araç ve 55 personelle enkaz kaldırma çalışmaları yapıyor.
Çökme sonucu binanın yanındaki akaryakıt istasyonu ve çevre binalarda da hasar oluştu.
Öte yandan, ambulansların geçişlerini kolaylaştırmak için kısa bir süre tramvay seferlerinin Bağcılar-Zeytinburnu ve Kabataş-Akşemsettin arasında yapıldığı belirtildi.
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