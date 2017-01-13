16:47, 13 Ocak 2017 Cuma

İstanbul'da bina çöktü, bir ölü, beş yaralı





Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu bir kişi ölürken yaralıların olduğu belirtiliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu bir kişi ölürken yaralıların olduğu belirtiliyor. Gelen ilk belirlemelere göre altı katlı bina çöktü. Kaldırımda bulunan bir kişi öldü beş kişi yaralandı.

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