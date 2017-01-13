Niğde'de 500 koyun, ölü kuzu doğurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde bir yetiştiriciye ait 540 koyundan 500'ü ölü kuzu doğurdu.
Bayat köyü muhtarı 36 yaşındaki Serdar Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 yıldır baba mesleği olan koyun yetiştiriciliği yaptığını, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi.
Köy yakınlarındaki çiftlikte annesi ve kardeşiyle koyunlara baktıklarını anlatan Kılıç, "540 sağmal anaç koyunumun 500'ü 12 gün içinde yavru attı, yani ölü doğdu. 500 kuzum telef oldu. İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirdik. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, geldi kuzulardan numuneler aldı. 2 de ölü kuzu aldılar ve Konya'ya laboratuvara gönderdiler. Yaklaşık 10 gün sonra tahlil sonuçları geldi. Yapılan tahlillerde kuzu attıracak en etkin 3 hastalığa rastlanmadığı yazıyor. Bunun haricinde 7 ayrı tahlil daha yapmışlar, koyunlarımızda hiçbir hastalık, bakteri, virüs bulunamadı. Hala neden böyle olduğunu bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Kılıç, yaklaşık 300 bin lira zararı olduğunu ve yetkililerden yardım beklediğini dile getirerek, "250 bin lira borcum var. Devletimiz faizsiz kredi verdi, bu çiftliğe yatırım yaptık, koyun aldık, ağıl yaptırdık. Devlete şu an borçluyuz. Koyunları satsak borcumuzu anca öder. Biz de bu işletmeyi kapatmak istemiyoruz. Koyunları satıp borcu ödediğim zaman işletmeyi kapatmak durumunda kalacağım." dedi.
Kılıç'ın annesi 63 yaşındaki Gülizar Kılıç ise başlarına gelen talihsiz olayı gözyaşları içerisinde anlattı.
Koyun yetiştiriciliğinden 16 kişinin geçindiğini dile getiren anne Kılıç, "Tabi ağlarım, ben kuzulara koyunlara dayanamam. Emeklerimiz hep boşa gitti. İlk defa böyle bir olayla karşılaştık. Hiç görmediğim bir şey, yetkililerden bize yardım etmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili henüz bir teşhis koyamadıklarını, konunun incelendiğini belirtti.
Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde bir yetiştiriciye ait koyunlar 500 ölü kuzu doğurdu
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