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FETÖ şüphelilerinden Norveç'ten iltica talebi
FETÖ şüphelilerinden Norveç'ten iltica talebi

Norveç'te Türkiye'ye çağrılan bazı askeri görevli ve diplomatın iltica talebinde bulunduğu öne sürülüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Darbe girişiminin ardından Türkiye’ye çağırılan bazı diplomat ve askeri görevlilerin geri dönmeyerek Norveç'te iltica başvurusunda bulunduğu öne sürüldü.

Norveç gazetesi VG, aralarında diplomat ve askeri yetkililerin de 89 Türk vatandaşının Oslo yönetiminden iltica talebinde bulunduğunu ve bunlardan 77’sinin başvurusunu darbe girişiminin ardından yaptığını aktardı.

Gazete, geçen sonbahara dek Norveç’te görev yapan Türk diplomat ve askeri yetkililerden bazıları, ‘15 Temmuz darbe girişimini yöneten üst düzey askerlerle iletişim halinde oldukları’ gerekçesiyle Türkiye’ye dönmeleri için gelen emirleri uygulamadı. Ardından da Norveç’e siyasi sığınma başvurusunda bulundu.

VG’ye konuşan bir FETÖ şüphelisi, “Şimdi Türkiye’ye dönmek imkansız” dedi. TSK’dan ihraç edildiğini ve pasaportunun iptal olduğunu söyleyen FETÖ şüphelisi, “Geri dönersem, hemen gözaltına alınacağım. İşkence altında yalan ifade vermeye zorlanabilirim. Türk hapishanelerinde insanlar bilinmeyen sebeplerden ölüyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ülkü Kocaefe ise VG’ye yaptığı açıklamada, sığınma başvurusu yapan eski diplomat ve askeri yetkililerin korkularının gerçekçi olmadığını söyledi.

Kocaefe, “Türk devleti, insan haklarını koruyan çok sayıda hukuki mekanizmaya sahip. Yurtdışında görev yapan bir askerseniz ve ülkenize çağırılmışsanız, geri dönmediğinizde ortaya çıkacak sonuçları göze almak zorundasınız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocaefe, Norveç’in yayıncı kuruluşu NRK’ya yaptığı açıklamada da “Eğer bu askerler ve diplomatlar hiçbir yanlış yapmadıysa, korkmalarını gerektirecek bir şey de yoktur” dedi.

VG’ye göre, söz konusu diplomat ve askerler halihazırda Norveç’in farklı noktalarındaki gizli adreslerde ikamet ediyor. Gazete, bu kişilerin hem Norveç polisi hem de resmi göç ajansına kayıtlı olduğu bilgisini de aktardı. 



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi
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