17:27, 13 Ocak 2017 Cuma

Microsoft çalışanları şirketlerine dava açtı





İnternette sakıncalı içeriklerin kaldırılmasını denetleyen Microsoft'un eski 2 çalışanı psikolojileri bozulduğu iddiasıyla şirkete dava açtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Microsoft’un çevrimiçi güvenlik biriminde görev alan Henry Soto ve Greg Blauert adlı çalışanlar, çalıştıkları dönemde aşırı şiddet içeren görüntüleri incelemek zorunda kaldıklarından ötürü psikolojik sorunlar yaşadıkları gerekçesiyle Microsoft'a dava açtı. İki eski çalışan, travma sonrası stres bozukluğu tedavisi gördüklerini açıklayarak Microsoft'a maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Çalışanlarını korumak için elinden geleni yaptıklarını belirten Microsoft, çalışanların işin özünde yatan şiddeti tahmin ediyor olmaları gerekiyordu diyor. Şirket ayrıca bu çalışanların çalışma süresinin de azaltıldığını söylüyor.

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