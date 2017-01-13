Sırbistan, Haradinay’ın acil iadesini istiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Sırbistan, AAK lideri Ramush Haradinay’ın acilen Sırbistan’a iade edilmesini istiyor.
Sırbistan Hükümetindeki Kosova Ofisi Müdürü Marko Djuriç, bugün Haradinay’ın tek konu olarak gündemde yer aldığı toplantıda yaptığı açıklamada, milli mensubiyete bakmadan Sırbistan’ın tüm sanıkların yargılanmasına devam edeceğini belirtti.
Sırp yetkilisi Djuriç, Avrupa Birliği tüm üye ülkeleri ve diğer ülkelere İnterpol ve uluslararası tutuklama emirlerine saygı göstermelerine ve siyasi kararlar getirmemelerine çağrı yaptı.
Djuriç, Ramush Haradinaj ve onun kriminel gruplarının yaptıkları gibi ister Sırp ister başka milliyete mensup olsun masum sivilleri öldürenlerin cezasız kalmalarını kabul etmediğini sözlerine ekledi.
Sırbistan Hükümetindeki Kosova Ofisi Müdürü Marko Djuriç Haradinay’ın acil iadesini istedi
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