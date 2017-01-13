Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:44, 13 Ocak 2017 Cuma
Güncel
17:58, 13 Ocak 2017 Cuma

  • Paylaş
EKG testi "kol saatinden" anlık takip edilebilecek
EKG testi

EKG cihazı ile kalp ritim testleri, hastanın göğsüne takılan kemer üzerindeki cihazla özel kol saati tarafından 7 gün boyunca kaydedilip anlık olarak izlenebiliyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'de sağlık kuruluşlarında ilk kez Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanımına başlanan saatli elektrokardiyograf (EKG) cihazı ile kalp ritim testleri, hastanın göğsüne takılan kemer üzerindeki cihazla özel kol saati tarafından 7 gün boyunca kaydedilip anlık olarak izlenebiliyor.

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Çorum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ömer Sobacı ile hastanenin kardiyoloji kliniğinde kullanımına başlanan ve Almanya'dan getirilen saatli EKG cihazlarının tanıtımını yaptı.

Hastanenin Çorum'un yanı sıra Amasya, Yozgat, Çankırı gibi çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlara da hizmet verdiğini, hasta sayısının her geçen gün arttığını anlatan Zehir, iş ve işlemler ile tedavi süresinin azaltılması, hasta memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Çorum'un çevresindeki iller arasında özellikle kalp rahatsızlıkları bakımından merkez konumuna geldiğine dikkati çeken Zehir, yeni yatırımlar, uzman akademisyen, doktor ve personel sayesinde bu alanda kentten başka illere sevklerin en aza indirildiğini belirtti.

Kardiyoloji servisinde yoğun olarak faaliyet gösteren bölümlerin başında efor ve EKG testlerinin yapıldığı bölümün geldiğine işaret eden Zehir, söz konusu testlerde hastanın vücuduna bağlanan cihazlarla belirli bir süre geçirmesi gerektiğini aktardı.

Zehir, özellikle EKG testi için vücuda bağlanan cihazların hastalarda çeşitli sıkıntılar oluşturduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Hastamızın kalp sistemindeki ritim testinin yapılabilmesi için ona bir cihaz bağlanıyor. Ritim holteri denilen ve 6-7 kablosu bulunan eski cihaz hastanın vücudunda 24 kalıyor, bir günlük kalp ritmini kaydediyor. Bu cihazın vücudunda görünmeme ve hastamıza rahatsızlık vermemesi gibi bir imkan yok. Gerek kabloları gerekse kayıt cihazının büyüklüğü nedeniyle hastayı rahatsız edebiliyor. Hastalarımız Türkiye'de ilk kez Çorum'da, hastanemizde kullanımına başladığımız yeni cihaz sayesinde tüm bu sorunlardan kurtulacak. Saatli EKG cihazı ile hastaların kalp ritim testleri artık çok kolay şekilde yapılabilecek. Sadece hastamızın göğsüne üzerinde cihaz olan kemer bağlanıyor ve kendisine özel bir kol saati takılıyor. Göğsüne bağlanan kemerdeki cihaz, kalp ritmini ölçerek anlık olarak kolundaki saate işliyor. Saat vasıtasıyla hem hastamız hem de doktorlarımız kalp ritmini anlık olarak takip edebiliyor."

Ritim testinde kayıt süresi 7 güne çıkabiliyor

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Karavelioğlu da ritim testi cihazlarının sadece 24 saat kayıt yapabildiğini, yeni cihazla ise bu sürenin 7 güne çıkabildiğini vurgulayarak "Bu cihazla hastalarımız kalabalık sistem ve ağır cihaz yükünden kurtuluyor. Kolundaki cihazdan kalp ritmini kendisi de görebiliyor, aynı zamanda saat olarak da kullanabiliyor." dedi.

Yeni cihazla ritim testi yaptıran Ömer Zehir ise uygulamadan memnun kaldığını dile getirerek "Daha önce göğsümüze takılan cihaz çok büyüktü ve birçok kablosu vardı. Kıyafetimizin altında belli oluyor, kabloları sarkıyordu. Günlük işlerimizi yaparken veya uyurken sıkıntı çekiyorduk ama yeni cihazla tüm bu sorunlardan kurtulduk." görüşünü kaydetti.



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
15 Temmuz'da sela okunmasını engelleyenler hakim karşısında
15 Temmuz'da sela okunmasını engelleyenler hakim karşısında

Sivas'ta FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesinde Merkez Cami imamına sela okutturmadıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu 9 sanıktan 8'i hakim karşısına çıktı
Hakkari'de üç terör şüphelisi teslim oldu
Hakkari'de üç terör şüphelisi teslim oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 3 şüphelinin İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu bildirildi
Rıza Sarraf hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava
Rıza Sarraf hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava

Kandilli'deki taşınmazda, izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı iddiasıyla Rıza Sarraf ve inşaatı yapan müteahhit Firuz Akın Han hakkında, 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Ortaköy saldırısıyla ilgili iki şüpheliye tutuklama talebi
Ortaköy saldırısıyla ilgili iki şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin savcılıkça ifadeleri alınan yabancı uyruklu iki şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi
Anayasa değişikliği teklifinde 9 madde görüşülüyor
Anayasa değişikliği teklifinde 9. madde görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda "Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu"nu düzenleyen 9. maddesi görüşülüyor
DBP'li eski Nusaybin Belediye Başkanı Kaya gözaltında
DBP'li eski Nusaybin Belediye Başkanı Kaya gözaltında

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda DBP'li eski Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya da gözaltına alındı
EKG testi quot kol saatinden quot anlık takip edilebilecek
EKG testi "kol saatinden" anlık takip edilebilecek

EKG cihazı ile kalp ritim testleri, hastanın göğsüne takılan kemer üzerindeki cihazla özel kol saati tarafından 7 gün boyunca kaydedilip anlık olarak izlenebiliyor.
Niğde'de 500 koyun ölü kuzu doğurdu
Niğde'de 500 koyun, ölü kuzu doğurdu

Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde bir yetiştiriciye ait koyunlar 500 ölü kuzu doğurdu
İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü 2 ölü 17 yaralı
İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü: 2 ölü, 17 yaralı

Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu iki kişi ölürken yaralıların olduğu belirtiliyor
Zaman'ın eski sahibine müebbet talebi
Zaman'ın eski sahibine müebbet talebi

Zaman gazetesinin eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya hakkında iddianame hazırlandı
ByLock kullanan 25 polis gözaltında
ByLock kullanan 25 polis gözaltında

Gözaltına alınan 25 eski emniyet mensubunun, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ortaya çıktı
Doğan Holding yöneticileri serbest
Doğan Holding yöneticileri serbest

Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Yücel ile eski yönetici Üzdiyen, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı
Doğubayazıt'ta zırhlı polis aracı devrildi 7 polis yaralı
Doğubayazıt'ta zırhlı polis aracı devrildi, 7 polis yaralı

Çöp kamyonuna çarpmamak için manevra yaparken devrilen zırhlı araçtaki 7 özel hareket polisi yaralandı
Kapıkule'de TIR kuyruğu 24 kilometre
Kapıkule'de TIR kuyruğu 24 kilometre

Kapıkule'de Avrupa'ya gitmek isteyen TIR'lar 24 kilometre kuyruk oluşturdu
İhraç edilen polisler askerde 'sakıncalı piyade' olacak
İhraç edilen polisler askerde 'sakıncalı piyade' olacak

Milli Savunma Bakanı Işık, FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edilen polislerin askerliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Deniz Kuvvetleri FETÖ davasında müebbet talebi
Deniz Kuvvetleri FETÖ davasında müebbet talebi

15 Temmuz'un Deniz Kuvvetleri'ne yönelik 8. iddianamesinde 71 sanık hakkında müebbet hapis İsteminde bulunuldu.





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 