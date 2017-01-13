18:20, 13 Ocak 2017 Cuma

DBP'li eski Nusaybin Belediye Başkanı Kaya gözaltında





Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda DBP'li eski Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya da gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bazı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon devam ediyor. Operasyonda, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya da gözaltına alındı. Kaya ile gözaltına alınanların sayısı 12'e yükseldi. Operasyonda, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski Nusaybin Belediyesi yöneticileri ile KHK kapsamında kapatılan dernek yöneticilerinin aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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