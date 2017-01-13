18:24, 13 Ocak 2017 Cuma

NATO'dan 'Polonya'ya askeri sevkiyat' açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, ABD'nin Orta ve Doğu Avrupa'ya yaptığı asker, tank ve zırhlı araç sevkiyatının Rusya'nın bölgedeki saldırgan tutumuna karşı makul bir karşılık olduğunu söyledi. Gottemoeller, NATO'nun bu bağlamda orantılı, ölçülü ve savunmaya yönelik hareket ettiğini savundu.

Baltık Haber Ajansına (BNS) açıklama yapan Gottemoeller, NATO çerçevesindeki sevkiyatın, temkinli bir şekilde yürütüldüğünün altını çizerek acele etme ihtiyacı duymadıklarını dile getirdi.

ASKERİ SEVKİYAT RUSYA'NIN TEHDİTKAR DURUŞUNA CEVAP

Gottemoeller, 3 bin 500 asker, 87 tank ve 144 zırhlı araçtan oluşan sevkiyat kararının Rusya'nın Baltık bölgesinde ve NATO'ya karşı tehditkar duruşuna karşı bir cevap niteliğinde olduğunu vurguladı. NATO yetkilisi, ittifakın olumsuz durum riskini düşürmek için Moskova ile diyalogdan yana olduğuna dikkat çekti.

Adlarının açıklanması istemeyen NATO yetkilileri ise Rusya'nın birkaç senedir sürdürdüğü saldırgan tavrın kaygıya sebep olmasına rağmen NATO ülkelerine yönelik ciddi bir işgal tehdidi görmediklerini belirtti.