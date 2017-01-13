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20:43, 13 Ocak 2017 Cuma
Ortadoğu
18:29, 13 Ocak 2017 Cuma

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Suriye'de Esad protestosu
Suriye'de Esad protestosu

Suriye'de muhaliflerin kontrolünde yer alan çeşitli bölgelerdeki siviller, cuma namazı sonrası rejim güçleri ve destekçilerinin ateşkes ihlallerini protesto etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki başkent Şam'ın Barada Vadisi ve Doğu Guta bölgesi ile Halep'in batı kırsalı ve İdlib'de, Beşar Esad rejimi ve destekçisi silahlı yabancı gruplar aleyhine gösteriler düzenlendi. 

İdlib'in Maaret en-Numan ilçesinde cuma namazından sonra meydanda toplanan yaklaşık 200 sivil, "Devrim bizi birleştiriyor", "Ey Dünya, ateşkesi zalimler bozuyor" yazılı dövizler taşıyarak rejim karşıtı sloganlar attı.

İDLİBLİ SİVİLLERDEN AA'YA TEŞEKKÜR

Gösteri sırasında bir sivilin taşıdığı "Suriye halkı, Suriye'deki olayları tarafsız şekilde aktaran Anadolu Ajansına teşekkür eder" yazılı pankart dikkati çekti.

AA muhabirine konuşan Ebu Sabri adlı Suriyeli, "Olayların başından bu yana Anadolu Ajansının haberlerini takip ediyoruz. AA, Suriye'de çok güçlü, haberleri de sağlam. Bu yüzden bu pankartla Suriye halkı olarak teşekkür etmek istedik." dedi. 



İlgili Konular Esad Suriye
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