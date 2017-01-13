Güncelleme: 21:19, 13 Ocak 2017 Cuma

Anayasa değişikliği teklifinin 9. maddesi kabul edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda "Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu"nu düzenleyen 9. maddesi görüşüldü.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin dokuzuncu maddesine 343 kabul, 137 ret oyu verildi.

Söz konusu maddeyle, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşüp ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verecek.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclis'teki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilecek.

TBMM'NİN ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUĞUYLA YÜCE DİVANA SEVK

Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 13 gün içinde dağıtılacak, dağıtımından itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüşülecek. TBMM üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alınabilecek. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanacak, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanacak.

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamayacak. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen Cumhurbaşkanının görevi de sona erecek.

Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanacak.

"DEVLET YÖNETİMİNE BİR OTOBAN OLUŞTURUYORUZ"

Teklifin birinci turdaki 9. maddesi üzerinde MHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Celal Adan, Anayasa Komisyonunda MHP'nin önerilerinin dikkate alındığını belirterek, komisyon üyelerine teşekkür etti. Adan, "Türkiye'de iki yüzlü demokrasi anlayışı var. Buna öncülük yapanlar, kendilerini gözden geçirmeliler." diye konuştu.

HDP Grubu adına konuşan Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, anayasa teklifinin bir dayatma olduğunu ileri sürdü. Ertan, "HDP olarak bu sistem ilk dillendirildiğinden itibaren karşısındayız." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, teklif ile Cumhurbaşkanının yargılanması önüne kalkan konulduğunu öne sürerek, "Bu kadar uzun yazmanıza gerek yoktu, 'Cumhurbaşkanı yargılanamaz' deyin işin içinden çıkın." dedi.

AK Parti Grubu adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı, anayasa yapmanın önemli olduğunu belirterek, halk tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı dahil yargı yolunu açtıklarına işaret eden Yazıcı, "Bu anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin kamu yönetimine, devlet yönetimine bir otoban oluşturuyoruz, hızlı, tempolu, güvenli yürüyüş sağlayacak bir otoban inşa ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmalar sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul salonuna geldi.