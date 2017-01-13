Güncelleme: 18:52, 13 Ocak 2017 Cuma

Musul'da yerlerinden edilenlerin sayısı 178 bine ulaştı





Musul'u kurtarma operasyonunun başladığı günden bu yana kentten göç edenlerin sayısı 178 bine ulaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ta, DEAŞ'ın yaklaşık 2,5 yıldır elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonunun başladığı günden bu yana kentten göç edenlerin sayısının 178 bine ulaştığı bildirildi. Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, yaptığı yazılı açıklamada, "Musul operasyonunun başladığı tarihten bu yana Kerkük'e bağlı Havice ve Musul'da yerlerinden edilenlerin sayısı 178 bine ulaştı." ifadesini kullandı. Caf, bakanlığın sığınmacıları güvenlik güçleriyle organize bir şekilde karşılayarak güvenli bölgelerdeki kamplara gönderdiğini söyledi. Öte yandan, Irak ordusu terörle mücadele biriminde görevli subaylardan Raid Sahban Hıdır, DEAŞ'ın Musul'un doğusuna düzenlediği füze saldırısında, Musul Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi Dekanı ve ailesinin hayatını kaybettiğini söyledi. Güvenlik güçlerinin Musul'un güneybatısından kente ilerlemesiyle göçmen sayısının artacağı belirtiliyor.

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