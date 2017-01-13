Güncelleme: 21:50, 13 Ocak 2017 Cuma

Ortaköy saldırısıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından ifadeleri alındı.



Savcı Kökçü şüphelileri, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma ile 39 kez nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım etme" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Şüphelilerin Uygur asıllı Çin vatandaşları olduğu belirtilen savcılık sevk yazısında, DEAŞ örgütünün yapısı ve Türkiye'de daha önce gerçekleştirdiği eylemler sıralandı.



Beşiktaş'taki Reina isimli eğlence mekanına 1 Ocak'ta otomatik silahla ateş ederek giren DEAŞ örgütü mensubu "Ebu Muhammed El Horasani" kod isimli şüpheli tarafından 39 kişinin öldürüldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarılan yazıda, projeli çalışma kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, eylemi gerçekleştiren bu şahsın şüpheli Omar Asım ile birlikte Konya Kosova Mahallesindeki bir adreste konut kiraladığı dile getirildi.



Şüpheli Omar Asım'ın üst aramasında elde edilen bir telefona, "Wushouerkareabulizm" adına pasaport kaydının yapıldığının tespit edildiği belirtilen yazıda, Konya Selçuk'ta kiralanan konutun apartman görevlisinin, Reina'da silahlı eylemi gerçekleştiren şüpheliyi Omar Asım ile birlikte gördüğü teşhisinde bulunduğu ifade edildi.

"KONYA'DAN İSTANBUL'A GÖNDERİLEN SİLAHI TESLİM ALIRKEN YAKALANDILAR"

Yazıda, şüpheli Omar Asım'a konutu kiralayan ve halen Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan şüpheli M.E. tarafından, 15 Aralık 2016'da Konya'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsüne, Esenler Otogarında teslim edilmek üzere emanet eşya verildiği de vurgulanarak, yolcu otobüsü muavini ve şoförünün emanet eşyadan şüphelenerek paketi Afyon'un Emirdağ ilçesinde kontrol etmeleri sonucu makarna paketine sarılı bir tabanca buldukları ve Emirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettikleri bilgisi verildi.



Başsavcılıkça, "İstanbul Otogarında emanet eşya paketinin içinden silahın alınarak paketin tekrar kapatılması, İstanbul Otogarında emanet eşyanın alıcısına kadar takip edilmesi ve şüphelilerin yakalanması" talimatı verildiği kaydedilen yazıda, 15 Aralık 2016'da Esenler Otogarında, içine silah konulan emanet eşyayı almak üzere gelen Uygur asıllı Çin vatandaşları şüpheliler Omar Asım ile Abuliezi Abuduhamiti isimli şüphelilerin yakalandığı anlatıldı.

"REİNA SALDIRGANI DA KONYA'DAN İSTANBUL'A 15 ARALIK 2016'DA GELDİ"

Reina isimli iş yerinde silahlı terör örgütü eylemini gerçekleştiren şüphelinin de 15 Aralık 2016'da Konya'dan İstanbul'a geldiğinin tespit edildiği aktarılan yazıda, DEAŞ silahlı örgütünün aynı hücresinde eylemci terörist ile birlikte aktif faaliyet yürüten örgüt üyesi şüpheliler Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti'nin, üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu kaydedildi.



Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.